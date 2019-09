Se cumplen 23 años de la muerte de Gilda

El 7 de septiembre de 1996, la reconocida cantante de cumbia murió a los 35 años en un trágico accidente automovilístico. Conocé datos sobre su vida que hasta sus mayores fanáticos ignoran.

Hace 23 años, un día como hoy, el pueblo argentino estuvo de luto. La inesperada e injusta muerte de la cantante argentina sorprendió no sólo a sus fieles oyentes, sino a todo un país. Si bien Gilda abandonó el mundo a una temprana edad, su música logra que su espíritu siga vivo entre los argentinos.

“No es mi despedida”

Hay quienes dicen que el hit de Gilda predijo su propia muerte. La canción fue lanzada luego de su muerte, ya que el cassette que contenía su grabación lo llevaba consigo la artista en el momento del accidente. No es mi despedida entró dentro del disco póstumo llamado Entre el cielo y la tierra.

La tentación al cambio

Previo a su muerte, la compositora argentina deseaba cambiar su estilo musical. Si bien quería investigar otros ritmos, siempre se mantenía fiel a la cumbia.

Separación con Toti Giménez

Gilda y Toti Giménez comenzaron su romance a partir de la relación artística ya que él era su compositor y tecladista. Sin embargo, tres meses antes al trágico accidente ambos decidieron terminar su vínculo amoroso.

Amor secreto

En una entrevista junto a Fabián Banchero, Gilda declaró que tenía un amor secreto que nadie podía enterarse su identidad. ¿Quién habrá sido el afortunado de disfrutar de la artista en la intimidad?

Estudios y responsabilidades

Cuando tenía 16 años, murió su padre y quedó a cargo de la familia. Por esta misma razón, no logró finalizar sus estudios de maestra jardinera y profesora de Educación Física. Las responsabilidades de su hogar le exigían y demandaban mucho tiempo y atención. Tiempo después, Gilda tuvo dos hijos: Mariel y Fabricio.

Santa Gilda

Gracias a su éxito e increíble talento, la artista argentina se ganó el amor y admiración de todo un país. Su fanáticos tenían y mantienen una locura por ella. Es así como luego de su muerte se le adjudicó la condición de santa, ya que muchos creen que realizó numerosos milagros.

La película

Hace exactamente tres años se estrenó la película Gilda, no me arrepiento de este amor. Ella es una adaptación de la vida de la cantante y fue protagonizada por Natalia Oreiro. Si bien los fans de la cumbiera estaban felices por el estreno, el ex novio de la difunta trasmitió su descontento por la misma. “Yo hubiera hecho otra cosa, más parecido a lo que fue. No sé si voy a ir al estreno porque la historia que yo viví es mucho más interesante que la que se puede ver en una pantalla”, relató Giménez.

Fiel admiradora

En una ocasión, Gilda se declaró admiradora del cantante argentino Gardel.

El santuario

Hace 23 años el accidente automovilístico terminaba con la vida de la cantante en la Ruta Nacional 12. Desde aquel entonces, en el lugar de los hechos se construyó un santuario para conmemorar la vida de Gilda. La base del mismo, es el autobús donde ella viajaba con sus familiares. Hasta el día de hoy, sus fanáticos siguen visitando el espacio.

Premios

Posterior a su muerte, la cantante ganó discos de oro, platino y doble platino. Si bien ya no se encuentra físicamente con nosotros, la Argentina hoy recuerda a la cantante por su incomparable talento.

Fuente: Radio Mitre