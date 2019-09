Los beneficios de consumir frutos secos y cómo incorporarlos a nuestra dieta

En nuestra región el consumo de frutos secos no es muy habitual, pero en los últimos tiempos se ha hablado bastante acerca de lo beneficioso que son para la salud.

Los frutos secos son llamados de esta manera porque se caracterizan por su bajo contenido en agua, menos del 50%, y son las almendras, avellanas, nueces, castañas y pistachos, entre los más conocidos en nuestra región.

Sus principales aportes nutricionales son:

Son ricos en fibra : El consumo de frutos secos ayuda a regular el tránsito intestinal, a controlar el apetito y a disminuir los niveles de colesterol.

Son ricos en grasas mono y poliinsaturadas (grasas buenas): Con propiedades cardiovasculares, se destacan por su gran cantidad de omega 3 y omega 6, esenciales para el organismo, que también favorecen a la reducción de colesterol y triglicéridos.

Contienen minerales: nos aportan magnesio, calcio, potasio, fósforo, hierro, selenio y zinc con propiedades antioxidantes.

Contienen proteína vegetal: es un alimento que puede ser muy útil para las personas veganas (que no consumen productos de origen animal) para sustituir parte de las proteínas requeridas y para quienes realizan actividad física intensa.

Son ricos en vitaminas: Los frutos secos contienen vitaminas B1, B3 y folatos que nos ayudan a mantenernos llenos de energía, además también con carácter antioxidante por ser rico en vitamina E.

Cómo podemos consumir frutos secos:

Agregados al yogur o leche, por ejemplo, en el desayuno y/o merienda.

En ensaladas frescas de verduras.

frescas de verduras. En ensaladas de frutas.

En picadas, junto a otros alimentos como quesos, hortalizas, picles, fiambres.

Como colación, un puñado de frutos secos a media mañana o media tarde, es práctico, brinda saciedad y muchos nutrientes.

, un puñado de frutos secos a media mañana o media tarde, es práctico, brinda saciedad y muchos nutrientes. En licuados de frutas.

En tartas o tortillas de vegetales o frutas.

de vegetales o frutas. En panificados caseros, como pan y galletitas. Además, en preparaciones como budines y bizcochuelos.

Cabe destacar que, si bien son calóricos, una porción de 20 gramos por día, se puede consumir perfectamente aun si estamos en un plan de descenso de peso. Es importante tener en cuenta que no solo debemos contar calorías, sino evaluar la calidad de las mismas, pues no es lo mismo una porción de frutos secos que aportan calorías, pero también muchos nutrientes, que una porción de panificados ricos en azúcares, harinas refinadas y grasas, que además de ser calóricos, no tienen mayores beneficios para la salud.

Lic. Romina Krauss-Nutricionista

M.P. n°147