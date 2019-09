El equipo misionero y sus pilotos impusieron su poderío con tres poleposition

El Rosamonte Racing Team comenzó su batalla de local y los representantes Luciano Ribodino (Superbike), Nahuel Santamaría y Esequiel Gomez (Junior Cup) mostraron un andar demoledor para imponerse en sus categorías y poner bien en alto las posibilidades de la estructura misionera comandada por Adrian Silveira.

También destacable lo hecho por Sebastián Salom en 600 Súper Sport llevándose un tercer lugar en clasificación al igual que “Lalo” Zini en Máster 1.000.

Mañana se disputarán tanques llenos desde las 9,40 y las finales desde las 11,30

Ese logró la pole ante su gente

El GP “Rosamonte” dio inicio con entrenamientos y más allá de una mañana algo inestable todo finalizó con sol a pleno desarrollaron las clasificaciones en el cual en Junior Cup (250cc.) el apostoleño del Rosamonte Racing Team Esequiel Gomez pudo quedarse con la pole en condición de local y es un gran candidato con un registro de 1:16.713 realmente muy veloz y sacando dos segundo a su escolta Julián Nacimento. Tercero finalizó Facundo Mora en una clasificación que sin dudas, el representante de la tierra colorada acentuó su conocimiento en cada sector del trazado y este domingo largará en punta buscando el festejo final.

Santamaría logró su cuarta pole y buscará el triunfo

En la R3 Cup, el oriundo de Alem, Nahuel Santamaría demostró la competividad que tiene y con un ritmo importante. Fue palo y palo con el piloto Rocha bajándose los registros en cada parcial, pero al final, Santamaría se impuso en su cuarta poleposition consecutiva.

Nahuel comentó “supimos hacer buenos tiempos, Rocha me había bajado y después lo bajamos de nuevo en una categoría que es muy pareja y difícil. Conocer el circuito ayudo y me gusta mucho, quiero agradecer al equipo y a mi familia por la gran moto que me dio para lograr el resultado”

Ribodino impuso su poderío

En la categoría madre, la Superbike, el ex bi campeón argentino y brasilero de Motociclismo, Luciano Ribodino comenzó a defender fuerte los colores del Rosamonte Racing Team.

Ribodino tuvo una clasificación atrapante en el cierre de la jornada pero nadie pudo con él hasta el final para buscar ese preciado lugar que lo deja en la primera posición de la grilla de partida de la gran final de Superbike.

Luciano Ribodino: “sabía que no iba hacer fácil bajar el tiempo, pero lo pude lograr el mejor record y record personal. Es un circuito que me gusta, gracias a Dios siempre me salieron bien las cosas hoy traté de redondear una buena vuelta, no había que cometer errores y sacar el tiempo”

“Invito a la gente a venir a alentar al equipo que el espectáculo es muy bueno”

Salom quiere mejorar y festejar cerca de su casa

Otra de las categorías veloces, en 600 Súper Sport el chaqueño Sebastián Salom también fue protagonista y se ubicó en el tercer lugar de la clasificación detrás de Mauro Passarino y Fausto Granton.

Sebastián Salom dijo: “vamos a trabajar en la puesta a punto de la moto, en algunos detalles y vamos a pelear la carrera donde el equipo y yo estoy muy cerca de mi casa. El público va a disfrutar de un espectáculo”

Las voces del día….

El apostoleño Esequiel Gomez: “muy contento por primera vez lograr la pole en el Rosamonte, al principio fue difícil por el clima y después pudimos redondear. Me sentí muy cómodo y pudimos lograr la pole por el gran trabajo de Javier y Diego Santamaría y el trabajo del Rosamonte Racing Team”

Nahuel Santamaría R3 Cup“Mañana tratar de subir al podio y sumar para el campeonato, quiero agradecer a cada uno de mis sponsors que me apoyan en cada fecha y en esta que es especial”

Clasificación Junior Cup

Pos Competitor Laps Last Lap Diff Gap Total Time Best Lap

1 11 Esequiel Gomez 5 1:22.151 9:08.992 1:16.713

2 102 Julian Nacimento 9 1:18.937 1.497 1.497 14:34.455 1:18.210

3 22 Facundo Mora 3 1:19.022 2.143 0.646 6:37.750 1:18.856

4 74 Tomas Acevedo 8 1:20.400 2.814 0.671 14:49.838 1:19.527

5 90 Mateo Mayorga 8 1:33.179 3.472 0.658 13:37.878 1:20.185

6 67 Lucio Lemos 6 1:35.577 10.277 6.805 14:55.386 1:26.990

Clasificación 600 Súper Sport

Pos Competitor Laps Last Lap Diff Gap Total Time Best Lap

1 20 Mauro Passarino Mongelos 8 1:05.204 13:40.434 1:05.204

2 32 Fausto Granton 11 1:06.166 0.218 0.218 15:04.675 1:05.422

3 77 Sebastian Salom 8 1:05.790 0.447 0.229 16:19.392 1:05.651

4 134 Ezequiel Iturrioz 13 1:05.778 0.456 0.009 19:45.243 1:05.660

5 96 Santiago Frasca 8 1:05.907 0.654 0.198 13:51.136 1:05.858

6 16 Emanuel Aguilar 13 1:06.612 0.658 0.004 19:46.979 1:05.862

7 94 Facundo Llambias 10 1:07.161 1.742 1.084 17:39.254 1:06.946

8 45 Matias Lorenzato 4 1:08.176 1.796 0.054 16:49.744 1:07.000

9 91 Lautaro Espejo 11 3:58.483 1.925 0.129 20:01.945 1:07.129

10 61 Mauricio Quiroga 9 1:14.913 2.002 0.077 16:43.964 1:07.206

11 57 Nicolas Crexell 13 1:08.714 3.337 1.335 17:59.341 1:08.541

12 105 Alberto Cañadas 14 1:18.614 4.687 1.350 19:43.691 1:09.891

13 69 Matias Masetto 7 1:10.000 4.796 0.109 10:33.441 1:10.000

14 36 Hernan Buezas 8 1:11.048 5.281 0.485 15:15.085 1:10.485

15 97 Leandro Gomez 9 1:12.210 6.192 0.911 13:16.864 1:11.396

16 281 Matias Milesi 9 1:15.513 7.060 0.868 16:54.489 1:12.264

Clasificacion

Pos Competitor Laps Last Lap Diff Gap Total Time Best Lap

1 76 jorge Alvarez 5 1:08.235 7:48.761 1:08.235

2 25 Guillermo Furlong 9 1:09.214 0.979 0.979 12:53.300 1:09.214

3 37 Diego Zapaya 8 1:11.480 1.516 0.537 12:03.021 1:09.751

4 49 Marcelo Dahmer 9 1:09.763 1.528 0.012 12:41.692 1:09.763

5 59 Juan Pablo Mozzoni 11 1:11.268 2.276 0.748 15:46.185 1:10.511

6 122 Lucas Patito Martinez 8 1:11.998 2.465 0.189 12:45.716 1:10.700

7 112 Horacio Janiskowski 7 1:11.624 2.969 0.504 11:44.299 1:11.204

8 53 Gerardo Crisafulli 9 1:11.662 3.427 0.458 15:25.364 1:11.662

9 145 Luis Martinez 8 1:12.307 3.545 0.118 12:22.588 1:11.780

10 65 Miguel Solorza 9 1:12.505 4.270 0.725 15:11.377 1:12.505

11 5 Cesar Lindstrom 7 1:13.150 4.414 0.144 10:52.412 1:12.649

12 179 Andres Alejandro Ptak 7 1:14.778 6.543 2.129 12:16.478 1:14.778

13 19 Fernando Pino 10 1:17.078 6.700 0.157 15:48.744 1:14.935

14 56 Ruben Villalba 6 1:32.549 7.202 0.502 16:01.387 1:15.437

Máster 1.000

1 82 Leonardo Villegas 8 1:05.393 12:34.163 1:04.837

2 42 José Ayub 9 1:05.443 0.055 0.055 15:14.051 1:04.892

3 10 Eduardo Zini 2 1:05.072 0.132 0.077 4:17.625 1:04.969 ROSAMONTE

4 11 Matias Amarfil 11 1:06.584 1.283 1.151 15:08.234 1:06.120

5 81 Fernando Nanfaro 10 1:06.781 1.316 0.033 15:06.891 1:06.153

Superbike 1.000

Pos Competitor Laps Last Lap Diff Gap Total Time Best Lap

1 4 Luciano Ribodino 10 1:06.402 15:00.645 1:01.400

2 174 Andres Gonzalez 6 1:01.705 0.232 0.232 12:36.961 1:01.632

3 3 Ramiro Gandola 9 1:13.257 0.655 0.423 13:52.647 1:02.055

4 65 Martín Solorza 10 1:02.222 0.822 0.167 15:18.907 1:02.222

5 41 Maximiliano Gerardo 9 1:10.407 0.935 0.113 15:07.124 1:02.335

6 52 Juan M. Solorza 10 1:02.929 1.529 0.594 15:18.233 1:02.929

7 84 Diego Pierluigi 11 1:16.867 2.247 0.718 14:43.986 1:03.647

8 92 Juan Zarate 5 1:04.607 2.985 0.738 10:54.335 1:04.385

