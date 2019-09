En Posadas, Cristina llamó a “conformar un nuevo contrato social distinto y mejor del que tuvimos, y junto a todos los sectores”

Ante un estadio colmado, así como las calles adyacentes al Finto Hermann, Cristina Fernández de Kirchner, presentó este sábado en Posadas su libro Sinceramente, como lo viene haciendo en varias provincias, desde que lo presentara oficialmente el año pasado en la Rural de Buenos Aires.

La presentación comenzó luego de la llegada del vicegobernador y gobernador electo, Oscar Herrera Ahuad, quien ingresó acompañado por el senador Maurice Closs, Oscar Parrili y el ex presidente paraguayo Fernando Lugo. También estaban en las primeras filas los diputados nacionales Ricardo Welbach y Cristina Brítez, así como miembros del gabinete provincial, así como diputados provinciales.

Como en todas las presentaciones, con una escenografía similar a las anteriores, la ex presidenta ingresó en compañía del editor del libro, el escritor Marcelo Figueras, con quien dialogaron sobre el libro, recordando Cristina el tornado de San Pedro, cuando ella era presidenta y el actual vicegobernador Herrera Ahuad director del hospital de ésa localidad y Maurice Closs gobernador, destacando que trabajaron juntos en la recuperación de los daños producidos por el tornado.

Mencionó la actual deuda en que está sumido el país, destacando que en 2015 cuando ella termino su mandado, el país se encontraba desendeudado y ahora tiene una deuda varias veces superior a la que heredara Néstor Kirchner cuando asumió la presidencia luego de la crisis de 2001.

En otra parte de su alocución volvió sobre el tema de la deuda para recordar que se tomó deuda pero no se sabe dónde fueron a parar esos fondos que ingresaron porque no se ve que hayan ingresado a emprendimientos productivos y defendió los aportes del Estado en sostener la economía productiva de su gobierno enfatizando “basta de timba”, por las altas tasas de interés que se pagan por inversiones financieras de corto plazo y altísima rentabilidad.

La ex mandataria hizo énfasis en conformar un “nuevo contrato social nuevo y distinto al anterior, junto a todos los sectores”.

Si bien hizo menciones elípticas, como cuando habló de la economía y la deuda, no nombró explícitamente en ningún momento al actual Gobierno nacional ni al presidente Macri, como en otras ocasiones, pero si mencionó al ex ministro de Hacienda, el renunciado Nicolás Dujovne, en un video que circulo por las redes sociales la última semana donde destaca el ex funcionario que encontraron un país desendeudado.

Cuidadosa de los tiempos y con un tono coloquial, Cristina finalizó su presentación en solo una hora para salir luego a un gran palco instalado sobre la avenida Comandante Rosales donde al ritmo de Fly 965 de los Redonditos de Ricota, solo saludo por unos breves minutos a la multitud en compañía de la diputada nacional misionera Cristina Brítez y se retiró sin hacer uso de la palabra.

