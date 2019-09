Un misionero podría ser parte del cuerpo técnico de Maradona en Gimnasia

Se trata de Mariano Messera, exjugador del Lobo platense y actual entrenador de la reserva. El posadeño ya recibió la llamada del Diego.

Diego Armando Maradona volvió a paralizar y a revolucionar el fútbol argentino. “Pelusa” ayer confirmó su desembarco como nuevo entrenador de Gimnasia de La Plata generando una verdadera “fiebre maradoniana” a lo largo y ancho del país.

En medio de toda la convulsión, el nombre de un misionero empezó a sonar con fuerza como posible integrante del cuerpo técnico del “Diego”. El ídolo del Lobo y actual entrenador de la reserva Mariano Messera recibió la llamada del 10 y son varios los medios nacionales que especulan con un posible arribo del posadeño al equipo de trabajo del exDT de Dorados de Sinaloa.

Según le reveló Messera a Radio La Red, Maradona lo llamó para conocer el estado actual del club. “Pidió mi teléfono, me causó gracia. Y al rato me llamaron, me pasaron con Diego, tuvimos una charla de 10 minutos. Una sensación increíble que me llame el más grande”, precisó.

“Me preguntó cómo estaba y me dijo que el domingo quería verme, hablar. Necesitaba que le contara cómo está el club, el plantel, la Reserva. Y me dijo que lo vamos a sacar adelante entre todos. Unidos y fuertes. Me dijo que hay que confiar”, detalló.

Hasta ahora, Maradona ya definió a su DT alterno (Sebastián Méndez) los ayudantes, el preparador físico y hasta el entrenador de arqueros. Sin embargo, varios portales señalan que no hay que descartar que se pueda sumar un integrante más, que podría salir entre Blas Armando Giunta y el posadeño.

Messera nació en Posadas en 1978 y vistió los colores del Lobo platense entre 1997-2002 y 2008- 2010, en donde se convirtió en ídolo. Entre 2017 y 2019 se convirtió en el entrenador interino del Tripero y actualmente ocupa ese puesto en la reserva.