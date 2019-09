La historia de dos pares de gemelos que fueron intercambiados y crecieron con “el hermano equivocado”

Dos pares de gemelos crecieron con el hermano equivocado y lo descubrieron gracias a uno de ellos. Se reencontraron 25 años después y su historia es sorprendente.

Un saludo incorrecto y unas fotos de Facebook fueron el origen de un descubrimiento de película. El caso es que dos pares de gemelos crecieron con “el hermano equivocado”, literalmente. Esto es porque al momento de nacer, desde la clínica “confundieron” a los bebés y cada familia se llevó a un pequeño “equivocado”.

Las familias colombianas no sabían nada de esto, jamás se lo habían planteado, pero fue por uno de ellos que la verdad salió a la luz. “Fue con una amiga de la oficina que me dijo un día que me había visto por su casa. Ella vivía al sur de la ciudad y yo estaba por el norte de la ciudad. Ella un día fue a saludarlo y se dio cuenta de que no era yo”.

Y continuó: “Empecé a ver las fotos hasta que vi una foto de él que estaba con su hermano, muy parecido a mi hermano”. Los 4 muchachos fueron invitados a un programa especial de Telemundo donde hicieron pública su historia. Si bien el programa es de Estados Unidos, ellos son de Colombia y la historia conmovió y asombró a todos.

La historia de cuatro hombres cuyas vidas cambiaron cuando uno de ellos descubrió la verdad sobre su origen es digna de un libro. Pero la realidad es que a pesar de que esto fue a hace años, al día de hoy confesaron tienen secuelas. Sobre todo porque al momento de la verdad, parte de las familias de los dos pares de gemelos ya había fallecido.

Por un lado estaba Jorge y Carlos Bernal, y por otro, William y Wilber Cañas, quienes creían que no se parecían físicamente por ser “gemelos“. Pero la realidad es que Jorge y William son hermanos biológicos, y por otra parte Carlos y Wilber; pero crecieron separados, equivocados. Cuando se reencontraron 25 años después, descubrieron que en el mundo sí había un gemelo idéntico a ellos.

Fuente: La 100