La familia del joven asesinado en Santa Ana pide la detención de todos los policías vinculados con su muerte

Eliana la hermana de la víctima, habló en Radio Libertad y pidió que todos los policías que estuvieron de guardia esa noche sean apresados. Por el momento se sospecha que el presunto autor del hecho es el oficial ayudante de la Policía de Misiones, Deivid Vergara, quien está preso junto a otros dos compañeros y es el responsable del arma de donde salió la bala que mató al chico.

Eliana Márquez Do Santos en Radio Libertad.

Eliana Márquez Do Santos, hermana de Víctor, el joven de 16 años asesinado hace más de una semana en Santa Ana, habló sobre la investigación del caso y dijo que, si bien está satisfecha con el avance hasta el momento, aún no está del todo conforme porque considera que los 7 policías que fueron apresados deberían continuar tras las rejas. Hoy solamente 3 de ellos están privados de su libertad – entre ellos Vergara, responsable del arma homicida – .

Sobre cuál podría haber sido el móvil del asesinato, Eliana dijo que no le llegó ningún tipo de hipótesis. Por parte de la familia suponen que podría haber sido porque “vio algo que no querían que él contara”. Sin embargo, reconoció que se rumorea de que su hermano estaba acompañado de un amigo, lo cual hasta ahora no han podido constatar.

Eliana manifestó que al dolor de no saber qué pasó con su hermano, se suma la pérdida de su padre. “Mientras yo lo tenía a mi hermano en el cajón mi papá estaba internado y luego murió. Fue de terror”, lamentó. Asimismo, recordó las últimas palabras de su padre haciendo referencia al pedido de justicia y esclarecimiento por la muerte de Víctor.