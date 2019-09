La cláusula secreta de Lionel Messi que le permite abandonar el Barcelona

La relación entre Lionel Messi y Barcelona parece indestructible. Sin embargo, si el rosarino lo desea podría rescindir su contrato de forma unilateral el próximo año y el club catalán no tendría opciones de hacer nada.

El diario “El País” reveló que existe una cláusula secreta que el permite a Messi abandonar el Barcelona a mediados de 2020 si ese es su deseo. El contrato del rosarino con el club catalán expira en 2021 y, si bien ahora se sabe que legalmente es posible, nadie imagina que pueda marcharse a otro club antes de esa fecha.

No es la primera vez que Barcelona firma un contrato con estas características. De hecho, ya lo hizo en el pasado con otros emblemas de la institución como Andrés Iniesta, Xavi o Carles Puyol.

Pese a existir esta cláusula, desde el club confían que Messi no la active. Es espíritu de la misma es marcar la buena voluntad de ambas partes, implicando que el club no presionará para renovar y que el futbolista no hará lo propio para irse.

Fuente: Ámbito

EB