Para Kastika cambió la manera en que la gente piensa en alimentos y eso abrió nuevas posibilidades para innovar en yerba mate

Eduardo Kastika, el más reconocido especialista en innovación del país, consideró que el concepto de alimentación saludable está modificando la forma en que la gente piensa en lo que come y eso es una buena noticia para la yerba mate, dadas sus propiedades nutricionales. “La gente empieza a entender que hay alimentos que tienen que ver con la fuerza, con la vitalidad, hay otros que tienen que ver con la belleza o el cuidado del cerebro, otros que tienen que ver con las defensa con la inmunidad. La yerba entra en todos esos casilleros”, remarcó.

La primera Jornada de Innovación en Yerba Mate tuvo como cierre una exposición de Eduardo Kastika, doctor en Ciencias Económicas y el especialista más reconocido del país en innovación y creatividad aplicada a empresas. Destacó el potencial de la yerba mate como alimento saludable, pero advirtió que hay mucho por hacer en cuanto a desarrollo de productos.

“Es un momento espectacular para innovar en alimentos porque se está modificando en modo en que la gente piensa en alimentos. La gente empieza a entender que hay alimentos que tienen que ver con la fuerza, con la vitalidad, hay otros que tienen que ver con la belleza, otros que tienen que ver con las defensa con la inmunidad otros con el detox”, señaló.

Remarcó que el concepto de super saludable llevó a crecer exponencialmente a alimentos como la palta, el jengibre, brócoli, ajo, kale, la espinaca. “La gente los está incorporando a su vida”, dijo.

Advirtió que para subir a la yerba mate a ola de alimentación saludable, habrá que innovar para que el producto madre misionero llegue también a quienes no son consumidores de mate.

“Hay que hacer muchas cosas diferentes. Me encanta que haya caramelos, helados, bebidas de yerba, pero hay que hacer más. No quedarse entrampado con idea por más que parezca la ganadora, hay que probar con todo, algunas ideas tendrán éxito otras menos y otras ninguno, así se va innovando. Hay que juntar gente y probar el concepto de yerba mate en montones de lugares. Varios productos del mundo lo hacen de manera increíble, Grecia lo está haciendo con mastika que es un producto parecido al chicle, en Finlandia con los hongos, la empresa Four Sigmatic que está trabajando en el tema hongos como infusión agregándolo al café, al cacao, al té”, ejemplificó.

Sugirió poner más cuidado en la forma de nombrar a los productos relacionados a la yerba. “Tenemos que trabajar en las palabras, buscar nombres diferentes. A mí no me gusta el nombre mate cocido, para mí tiene idea de cosa barata, de campamento, de colimba”, opinó.

Consideró que actualmente el mercado yerbatero apunta casi exclusivamente al tomador de mate habitual, pero debería apuntar a otros públicos. “Desde el conocedor, el cliente habitual y el ocasional al que no se le presta atención. Ojo con el que se toma un mate de vez en cuando, son millones y nunca se le habla a ese consumidor. Tengo que tener productos para todos. Todas las publicidades de yerba me hablan que es aguantadora y nada para el que quiere tomarse cinco mates buenos porque no tiene tiempo para más”, indicó.

Aconsejó además trabajar en la yerba como producto que pueda integrarse a otros. “La bebida alcohólica que más se vende en el mundo después de la cerveza es el vodka, porque se mezcla con otros productos para elaborar tragos. Lo que más se vende es lo que se puede mezclar con otras cosas”, afirmó.

JRC EP