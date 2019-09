El Sistema de Estacionamiento Medido de Posadas no funciona temporalmente por mantenimiento del servicio

A través de la cuenta oficial de twitter, desde el Sistema de Estacionamiento Medido (Sem) Posadas, indicaron que el servicio se encuentra temporalmente sin funcionar hasta nuevo aviso. Las novedades que vayan surgiendo al respecto serán comunicadas a través de la misma vía.

Marcelo Arzamendia, responsable del SEM en Posadas.

INFORMAMOS

Que el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM POSADAS) se encuentra fuera de servicio por razones de mantenimiento técnico.

Seguiremos comunicando a la brevedad. pic.twitter.com/DRzQLMxRhb — SEM_Posadas (@PosadasSem) September 5, 2019

Respecto a esta situación, Marcelo Arzamendia, indicó que se está haciendo un mantenimiento del servicio que incluye un trabajo en conjunto con la Universidad de La Plata que maneja el software de la aplicación. Se están cruzando datos que tienen que ver con la ciudad de Posadas para hacer la actualización pertinente.

En este sentido el funcionario dijo que más allá de que pudo pasar que a algunos usuarios hayan podido activar el estacionamiento y en este caso no se aplicarán costos. En el transcurso de la mañana generalmente no se podrá activar y es por ello que no se aplicarán multas de acuerdo a lo que manifestó en Canal 12.

Dijo también Arzamendia que hay más de 70 mil usuarios que cuentan con la aplicación que marca que bajó el uso de estacionamiento puntual que se hacía por agencias de quinielas, lo que quiere decir que las personas están optando por bajar la aplicación que era lo que se buscaba.

Además destacó que se haya mantenido el precio en cuanto a costo por cada hora de estacionamiento en comparación con otros servicios y que incluso el pago voluntario para aquellos que reciben una multa está funcionando muy bien y hasta un 70 por ciento de la gente cumple con eso para evitar trámites en el Juzgado de Faltas que encima tienen un valor más costoso.

Respecto al precio y el valor actual, señaló que la idea de esta implementación siempre fue para el reordenamiento del tránsito y no de recaudación. Por último indicó que se estima que para las 15 aproximadamente el servicio se podría normalizar.