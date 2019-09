Maradona envió un mensaje a los hinchas de Gimnasia de La Plata

Matías Morla, abogado del diez, publicó un video en el que el Diego opina sobre el fuerte interés de Gimnasia para sumarlo como entrenador y mostró cómo progresa tras la operación de rodilla. Además, afirmó que se siente en condiciones de dirigir.

Acompañado por uno de sus médicos, Diego Armando Maradona hizo público a través de las redes sociales de su abogado Matías Morla un testimonio donde aseguró que está feliz de ser tenido en cuenta como posible técnico de Gimnasia y que se siente en condiciones de dirigir.

“Estoy operado hace muy poco y ya tuve contactos antes con la gente de Gimnasia, pero ahora no hablé con nadie. Que se me haya puesto otra vez, por mis logros lejanos o porque son maradonianos, es una cosa muy linda y muy tierna que me llega al corazón”, expresó.

“A toda la gente del Lobo, acá (se golpea el pecho). Ustedes saben que hay una yunta enfrente que me tiró de los huevos para abajo y esa no se la perdono a nadie”, cerró el Diez, ¿con un palo para Estudiantes?

(Fuente: TyC Sports)