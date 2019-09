Con la presencia del ministro Frigerio se inauguran este jueves las puertas biométricas en Iguazú

“Son las mismas puertas que se usan en los aeropuertos”, explicó el director del Centro de Frontera de Puerto Iguazú Pablo Vande Rusten, al describir las nuevas puertas biométricas que dejará inauguradas este jueves (05/09) en horas de la mañana el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, quien por la tarde se trasladará a Posadas sin agenda confirmada.

Detalló el funcionario que en las estas puertas hay un scaner que primero lee el pasaporte o DNI, después la huella y las partes faciales, “se abre la puerta y vos pasas, no necesitas de un personal que controle y si no necesitas de un personal que controle todos aquellos que puedan pasar con el DNI, se puede usar con el pasaporte o con el DNI, se va a agilizar un montón”, el paso de personas entre Puerto Iguazú y Foz do Iguazú por el puente Tancredo Neves.

Aclaró que este sistema se aplicará a aquellos que se trasladan en micro, “bajas haces el tramite migratorio, el micro pasa y del otro lado seguís, al personal lo vamos a pasar a las casillas de automóviles para agilizar el paso que es lo que estamos necesitando. Estamos hablando del paso número uno del país, el que más movimiento tiene en toda la Argentina y no sé si en Sudamérica, un lugar muy visitado. Tenemos una infraestructura, pero tenemos un problema de personal que lo estamos solucionando, la idea del ministro es que si hay 20 casillas que todas estén siempre funcionando, la gente se pone nerviosa cuando hay diez casillas para utilizar y solamente se habilitan dos o tres, la idea es que las casillas funcionen en su totalidad”.

Menciono Vande Rusten que con este sistema que es similar al implementado en el puente Posadas-Encarnación de salida del país donde ya no hay colas como ocurría anteriormente, asegurando que, “las Cabinas están funcionando en su totalidad durante todo el tiempo”.

Respecto a los controles del lado brasilero que son más agiles, el funcionario destacó que “nosotros controlamos tanto la entrada como la salida, Brasil también controla, lo que pasa es que tiene un control periférico a los 50 km de la ciudad, uno no puede salir de la ciudad de Foz 50 km sin haber hecho Migraciones porque toda la gente va a Cataratas y vuelve. Acá tenemos buen control, a la noche los brasileros vienen a Iguazú porque es un lugar seguro, a cenar, al casino, a la noche no es lo mismo estar en Foz que en Iguazú”.

Agregó que con estas casillas a inaugurarse se va agilizar el paso en auto, “vamos a tener casillas especiales para personas solas por diferentes carriles de dos, cuatro personas y/o familias, de esta manera vamos a alivianar mucho el flujo y la rapidez del paso”.

También mencionó el avance de las obras del ingreso desde Encarnación en el puente de Posadas y destaco que la obra está avanzando muy rápido, “calculamos que en el término de dos meses a tres, antes de fin de año, va a estar inaugurado en su totalidad”.

