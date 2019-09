Su hermana le pidió que sea su dama de honor y llegó a la boda “vestida” de Tiranosaurio Rex

“Me dijo que usara lo que quisiera”, fue la justificación de la joven que hizo del álbum familiar un bizarro recuerdo.

La novia que mantendrá para siempre en su memoria el día de su boda pero no tanto por la emoción del acontecimiento en sí, sino por la actitud de su hermana, Christina Meador, de asistir al importante evento con un disfraz inflable de Tiranosaurio Rex.

La joven debajo del disfraz relató en declaraciones al medio Daily Mail: “Hace aproximadamente un año, mi hermana mayor me envió un mensaje de texto preguntándome si sería su dama de honor. Ella, sabiendo que no soy una gran fanática de usar vestidos formales y que probablemente no tendría mucho dinero para comprar algo realmente agradable, me tranquilizó al hacerme saber que podía elegir cualquier atuendo que yo escogiera”.

En ese sentido, agregó: “Sabiendo que no soy fanática de vestir ropa formal y que probablemente no tenía mucho dinero para comprar algo bonito, me dijo que podía elegir cualquier ropa que quisiera. Quería algo que pudiera usar más de una vez, así que compré el disfraz de dinosaurio, porque son fantásticos y siempre quise uno”.

La peculiar dama de honor compartió las fotos del casamiento en sus perfiles de Facebook y Reddit y tituló el álbum: “Cuando eres una dama de honor y te dicen que puedes usar lo que elijas… no me arrepiento de nada”. Rápidamente, las fotos generaron las risas de los usuarios y algunos de ellos comenzaron a llamarla la ‘tiranodama’.

Su publicación se volvió un viral en las redes sociales ya que fue en pocas horas fue compartida más de 35.000 veces y recibió cerca de 18.000 comentarios.

(Perfil)