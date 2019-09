Cristina Kirchner estará 24 horas en Posadas y pidió que se invite a políticos y empresarios a la presentación de su libro

La expresidenta llegará el viernes en el vuelo nocturno de Aerolíneas Argentinas y partirá el sábado en el mismo servicio. El diputado Ricardo Wellbach, responsable de la organización, adelantó que para la presentación del libro ingresarán unas 2 mil personas al estadio Finito Gehrmann y que luego la visitante saldrá a saludar a los militantes.

Ricardo Wellbach. Radio República

La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, estará en Posadas desde la noche de este viernes y permanecerá hasta el sábado, luego de la presentación de su libro Sinceramente, que se realizará en el estadio Finito Gehrmann. El responsable de la organización de la visita, el diputado nacional del Frente Renovador de la Concordia, Ricardo Wellbach, adelantó que desde Buenos Aires, la expresidenta ya pidió que se invite a diversos actores de la actualidad misionera, entre ellos a dirigentes políticos, empresarios, dueños de medios de comunicación y deportistas.

“La idea es una presentación tranquila donde hable de su libro y seguramente alguna otra cosa más. Sí habrá concentración afuera del lugar. Después de la presentación del libro va salir a saludar a todos los que concurran. Habrá un palco para que ella pueda salir y la gente la vea”, adelantó el legislador renovador.

En tanto sobre su agenda particular, Wellbach afirmó que es un tema que se maneja desde el círculo íntimo de Cristina y que por lo pronto no hay información sobre sus actividades fuera de lo que será la presentación del libro. “Hay muchísima expectativa, se ve por la demanda que todo el mundo quiere entrar y no va haber lugar para todos. Acá juega mucho el formato de un lugar amplio donde se pueda hacer lo más académico posible la presentación del libro”, afirmó.

Wellbach calculó que dentro del estadio, contabilizando las tribunas y la cancha donde se ubicarán sillas, habrá unas 2 mil personas. Mientras que afuera se espera que esa cifra aumente considerablemente.