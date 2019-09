Zapaya correrá la quinta fecha del SuperBike Argentino en Posadas

El Superbike Argentino llega al autódromo Rosamonte de Posadas, este fin de semana 7 y 8 de septiembre, para la quinta fecha de la temporada. El piloto obereño Diego Zapaya volverá al Superbike Argentino luego de varios años de no estar presente en el campeonato nacional, esta vez será a bordo de una Yamaha R6 junto con el brasilero Marcelo Dahmer en el equipo Nexo Sports.

“El equipo Nexo Sports se va a presentar con dos motos, el piloto brasilero Marcelo Dahmer competirá en la categoría Super Stock 1000 a bordo de una Ducati y yo en la categoría Super Sport con una Yamaha R6. Vamos a correr para prestigiar y sumar a esta fecha que se disputará en Posadas, porque en realidad no estoy en condiciones de correr todo el campeonato ya que vengo de un párate largo sin competir ni entrenar” comento Diego.

“La moto es nueva y llega el día de la carrera, no la conocemos, así que en los entrenamientos del sábado los usaré para conocerla. La idea es sumar ya que no estamos en condiciones competir todo el campeonato y no se el año que viene. Quiero agradecer a los sponsors, a mi familia y a todos los que me acompañan para esta fecha”, finalizó Zapaya.

La actividad comenzará el sábado con los entrenamientos y las clasificaciones. Mientras que el domingo, se disputarán las carreras para cerrar este Gran Premio con los mejores exponentes de las dos ruedas de nivel local, nacional e internacional.

Las entradas generales a $250 y boxes a $500 ya se pusieron a la venta en Posadas, en MAS Amoblamientos (Junín y Santiago del Estero), en Oberá, en Konfianza Cooperativa de Crédito (Santiago del Estero 149), en Alem, en Panadería Graciela (Av. San Martín 120) y en Puerto Rico, en Fórmula Motos (Av. San Martín y Florida).