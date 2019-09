El titular de la UIA contundente sobre la gestión de Macri: “vamos a demorar más de 10 años en recuperar la industria”

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, reiteró que la actividad industrial “va a demorar más de diez años en levantarse” y recuperar los niveles de 2012, y concluyó que la producción manufacturera fue “uno de los grandes perdedores del modelo” de Mauricio Macri.

“La última suba en la industria fue en 2011. Desde ese año hasta ahora tuvimos una destrucción del 15% de la industria. Para levantar al 3% anual vamos a demorar más de 10 años”, afirmó hoy el dirigente empresario tras la fecha conmemorativa del sector. En ese evento ya había insinuado conceptos similares ante la presencia del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica y otros referentes del sector privado.

Con relación a los salarios, Acevedo coincidió con Sica en que “se van a tener que reabrir las paritarias” ya que el “poder adquisitivo ha caído muchísimo”. En esa línea, planteó que hubo “mucha destrucción de valor en la industria”, aunque aseguró que el país “tiene potencial para recomponerse”.

“Nosotros acordamos diez puntos” para el sector, dijo Acevedo sobre la agenda presentada ayer por los industriales a los candidatos. “Con que los políticos acuerden y cumplan dos o tres puntos, como respetar los contratos y combatir la inflación, cambiaría la situación argentina de hoy”, expresó Miguel Acevedo en diálogo con el periodista Luis Novaresio, por radio La Red.

“Si empezamos a tener previsibilidad, con solamente decir no vamos a tener saltos de dólar. No se puede vivir con una devaluación del 30% de cada año y ese nivel de inflación”, indicó el titular de la UIA. “El problema de la Argentina es que hay una desconfianza atroz. No solo la gente de afuera, sino también los argentinos”, sostuvo.

Para Acevedo, las consecuencias de esa desconfianza genera que haya “más de un PBI que estamos financiando afuera” y que representa la desaparición de unas 4.074 empresas industriales. Además, interpretó que la crisis actual no parte de lo “económico o financiero”, sino de un “problema político que lo tienen que solucionar ellos”, los candidatos.

“Estamos ahogándonos en un charco”, sentenció.

Consultado sobre la mirada del presidente Mauricio Macri con respecto a la industria, Acevedo opinó que el mandatario “ignoró el sector” y que, si bien intentó “hacer cosas en lo institucional”, en “lo económico se ha encerrado mucho en su círculo, en un grupo que se hablaba a sí mismo”.

Ayer, en una sala llena con empresarios industriales, legisladores, dirigentes políticos y analistas, Miguel Acevedo ofició de anfitrión por la celebración del aniversario del Día de la Industria, que se realizó en la sede de la entidad, ubicada en Avenida de Mayo y Lima de la Capital Federal.

Durante toda la jornada, el ministro Dante Sica se refirió a los recientes anuncios de control de cambios y reperfilamiento de la deuda pública y los calificó como “medidas incómodas” para el Gobierno, pero necesarias para llevar “tranquilidad y estabilidad”, en medio del proceso electoral que transita el país.

