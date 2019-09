Reino Unido: un diputado se cambió de bloque en plena sesión y Boris Johnson perdió su mayoría parlamentaria

El conservador británico Philip Lee se pasó al Partido Liberal Demócrata. El enfrentamiento decisivo para la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, perdió este martes la mayoría parlamentaria en la Cámara de los Comunes luego de que un diputado de su espacio se pasara al Partido Liberal Demócrata, en protesta por la “forma agresiva” en la que el dirigente está buscando “un Brexit dañino”.

Así lo anunció el legislador Phlip Lee, diputado “tory” desde el 2010, en un comunicado en el que señala que el Ejecutivo “está poniendo en peligro las vidas y los hogares innecesariamente y arriesgando sin motivo la integridad de Reino Unido”.

En plena sesión parlamentaria, Lee se levantó para sentarse junto a sus nuevos compañeros de bancada. Su renuncia se produce en momentos de un enfrentamiento con el arco opositor, unido a varios conservadores rebeldes, que rechazan el intento de Johnson de salir del Reino Unido el 31 de octubre, con o sin acuerdo.

Los legisladores buscarán presentar un proyecto de ley para detener esa opción del “Brexit duro” (sin acuerdo) en medio de un tenso clima político y pese a las advertencias del premier de convocar a elecciones anticipadas si la Cámara de los Comunes avanza en la iniciativa.

En la nota de renuncia, que compartió a través de Twitter, Lee indicó que “en términos más generales, la estrategia de Johnson está perjudicando la economía, la democracia y el papel del país en el mundo, además de utilizar la manipulación política, el acoso y las mentiras y hacer todo esto de forma deliberada e intencionada”.

After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents’ and country’s best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime Minister: pic.twitter.com/0QreSbSdwR

— Dr Phillip Lee MP (@DrPhillipLeeMP) September 3, 2019