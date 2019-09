Para Raúl Karaben, la medida más eficaz del último DNU es la obligatoriedad a las cerealeras de liquidar sus exportaciones

El contador y docente de la UNaM, Raúl Karaben se refirió a las últimas medidas económicas que el gobierno de Mauricio Macri anunció el pasado domingo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Destacó que dentro de todas esas medidas, la que más impacto tendrá es la que obliga a las cerealeras a liquidar sus exportaciones en menos tiempo.

Raúl Karaben – Red Ciudadana.

El domingo por la noche y de forma extraordinaria, el Gobierno nacional emitió un DNU. La medida que más resonó a raíz de este decreto fue la vuelta al cepo, sin embargo contempla otras medidas -como lo es la obligatoriedad a las cerealeras de liquidar sus exportaciones– que también tendrán un fuerte impacto en la economía.

El contador Raúl Karaben consideró atinada la decisión del gobierno de volver al control cambiario. “Yo creo que no le quedaba otra que parar la pelota en la fuga de capitales, porque la gente está sacando el dinero del banco y está yendo a dólares, entonces no había otra que pararlo de esta manera”, expresó en una entrevista en Red Ciudadana.

“En realidad lo que pasó, es que desde el 2015 cuando se cambia el gobierno, dentro de las medidas que tomó la gente de Macri, una fue liberar el tipo de cambio. Hubo libertad total en el manejo de los fondos durante tres años y medio y ahora al final el mercado advierte que se van a cambiar las reglas” diagnosticó.

Al ser consultado sobre cuál le parece la medida que más impacto tendrá, el contador no dudó y respondió que para él es la obligatoriedad de las empresas de liquidar las exportaciones, “esa es la que más impacta porque es la que concentra la mayor cantidad de fondos: las cerealeras, commodities y demás. Hay mucho dinero ahí”, dijo.

Además agregó que “también es cierto que todas las cerealeras y los exportadores se habían sentado arriba de los dólares, no los liquidaron y también hacía que la plaza no tuviera los dólares necesarios a pesar de las exportaciones que habían. Entonces me parece que no tenían otra alternativa y que no es tan mala la decisión que tomaron”.

Quizás también le interese:

Por otra parte, el contador dijo que creer que estas medidas van a ayudar a estabilizar el dólar y que incluso su cotización podría bajar. “Porque el impacto de esto todavía no lo tienen, en el sentido de que el que es un poco más avispado ya se pasó a este tipo de cambio y cuando las cerealeras se vean obligadas a vender en el mercado, es probable que hasta baje un poco más el dólar. Porque va a haber mucho efectivo dando vuelta que no va a poder estar en manos de las empresas y eso va a hacer que lo tengan que liquidar”, explicó.