Passalacqua dispuso aumento del salario mínimo, vital y móvil desde septiembre

A través de su cuenta de Twitter el mandatario hizo el anuncio esta mañana. Será de una sola vez con el sueldo de septiembre, y no de manera escalonada como anuncio el gobierno nacional.

“A partir de la Resolución del Consejo Nacional del Salario, publicado ayer y que dispone el incremento del HABER MINIMO y VITAL a la suma de $16.875, a abonarse en todo el país en tres cuotas llegando a esa cifra recién en el sueldo de Octubre, HE INSTRUIDO a que en #Misiones la aplicación de dicho aumento hasta la suma acordada no sea en 3 cuotas, sino en UN solo acto ya con el sueldo del mes de septiembre.

Cabe remarcar que este aumento incluye a los empleados activos de la administración pública provincial, es decir, docentes, policías, penitenciarios, enfermeros, empleados de admin. central, etc etc. cuyos sueldos NO llegan al NUEVO SALARIO MÍNIMO Y VITAL de $16.875 antes citado, que de ahora en más será el nuevo mínimo de haberes”.

Noticia en Desarrollo.