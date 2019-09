Maradona y un giño a Gimnasia: no descartó dirigir en el fútbol argentino

El entrenador confirmó que aún existen chances de dirigir en la Superliga. “Sería un honor para mí dirigir en mi país”, avisó.

Diego Armando Maradona negó haber rechazado una propuesta para dirigir a Gimnasia y Esgrima La Plata y se mostró “honrado” de poder trabajar en el país.

A través de su cuenta de Instagram, el ex DT de Dorados de Sinaloa escribió: “Hola a todos. Quiero aclararles que yo no recibí ni rechacé ninguna propuesta de equipos argentinos, como andan diciendo. No tuve contacto oficial con ningún club. Estoy bien de salud y por supuesto que sería un honor para mí dirigir en mi país. Siempre me gustaron los desafíos. Le mando un abrazo a todos!”.

Más allá de sus dichos, tanto desde su entorno como desde la dirigencia del “Lobo” reconocían que en primera instancia hubo una negativa por parte del astro.

Sin embargo, en las últimas horas existió una comunicación telefónica entre el presidente Gabriel Pellegrino y el propio Maradona y se pactó una reunión entre el directivo y uno de los abogados del “Diez”.

Gimnasia busca entrenador luego de la renuncia de Darío Ortiz y Maradona es una de las posiblidades, ya que muchos no han querido aceptar el resto debido a que el equipo está último en la tabla de posiciones de la Superligay en la de los promedios.

(Fuente: Ámbito)