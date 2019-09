¿La señora de Recorriendo Alemania es un robot?: el hilarante tweet que la conductora tuvo que salir a “desmentir”

Twitter fue el escenario de una teoría de lo más conspiranoica. Siempre desde el humor, el comediante Octavio Rodz lanzó un hilo que consignaba: “Teoría sobre que la señora de Recorriendo Alemania en verdad es un robot”, alegando que luego de 30 años de trayectoria, nunca nadie la vio. Hipótesis desopilante que causó risas en la red social y hasta logró que la conductora del programa de la pantalla del 12, saliera a “desmentir” que es un robot.

Octavio Rodríguez es un joven comediante oriundo de Apóstoles que, desde hace ya unos años, comenzó a incursionar en el mundo del stand up. En su cuenta de twitter @estandapero dio inicio a esta teoría de lo más delirante.

Teoría sobre que la señora de Recorriendo Alemania en verdad no existe.

El humorista expone una serie de “argumentos” con los cuales sostiene que Gladys Seewald, la mujer que hace más de 30 años graba, conduce y produce “Recorriendo Alemania”, es en realidad un robot. Obviamente una hipótesis craneada desde el humor y sin ningún tinte de seriedad.

CHICOS ME ESCRIBIÓ Y ME INVITÓ A TOMAR MATES PARA CORROBORAR QUE NO ES UN ROBOT LA AMO SEÑORA DE RECORRIENDO ALEMAÑA 🇩🇪💖😍♥️ pic.twitter.com/gKzFu8rWax

— estandaper (@estandaper) September 3, 2019