El Inym continúa con actividades en la lucha contra el trabajo infantil

La lucha contra el trabajo infantil se mantiene vigente en la agenda de temas importantes para nuestro Directorio y por este motivo participamos activamente de las últimas acciones desarrolladas en las localidades de Aristóbulo de Valle y Oberá, organizadas por la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI).

El miércoles 28 de agosto pasado en Aristóbulo, el titular de la subcomisión de Lucha Contra el Trabajo Infantil del INYM, Rubén Henrikson, formó parte del panel que abordó el tema en el contexto de la actividad yerbatera. Posteriormente, el día viernes 30 en Oberá, participó junto al presidente del INYM, el ingeniero Alberto Re, en el cierre de estas Jornadas de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de Trabajo Adolescente, en el marco de un proyecto que apunta a promover las prácticas agrícolas libres de este tipo de mano de obra.

“Hicimos hincapié en la necesidad de avanzar en el empleo registrado, ya que donde hay trabajo formal son casi nulas las posibilidades de trabajo infantil o adolescente, de acuerdo a la calificación que establecen las normas vigentes”, destacó Henrikson,

Para luego subrayar que, a partir de la instrumentación del Convenio de Corresponsabilidad Gremial para el Sector Yerbatero, “no hay ninguna justificación ni explicación para que no estén todos registrados, con su correspondiente cobertura de obra social y aportes jubilatorios para el futuro”.

En el encuentro se coincidió en la necesidad de contar con estadísticas confiables para cuantificar y evaluar alternativas destinadas a avanzar en las soluciones. También hubo consenso en considerar a la pobreza de un sector de la población como una de las principales causales de esta problemática; además de características muy particulares de la geografía de Misiones, como las prolongadas distancias que existen entre determinadas poblaciones rurales respecto a los centros urbanos y a las escuelas. Todo esto – explicaron – dificulta la visualización de los casos.

Otro de los puntos destacados de manera casi unánime por los actores de la actividad yerbatera – incluidos los tareferos- fue que no se observan casos de trabajo infantil en el sector, aunque si casos de trabajo adolescente. “Se han relatado casos muy aislados de algunas madres que, al no tener un lugar adecuado para su cuidado, llevan a sus pequeños hijos al yerbal para no dejarlos solos”, explicó Henrikson.

En ese sentido, resumió que el trabajo infantil y adolescente representa una problemática multicausal, por lo cual es necesaria la participación de todos los sectores e instituciones involucrados. “Primero hay que concientizar adecuadamente y luego avanzar en acciones concretas, por más que estas sean parciales y localizadas”, concluyó.