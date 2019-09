Conocé a la dueña del gato más famoso de internet

La joven es oriunda de Ottawa y habló del fenómeno que generó su mascota.

Smudge the Cat, es el gato celebridad de las redes sociales, en este momento. El animal cuenta con su propia cuenta de Instagram, donde posee más de medio millón de seguidores.

Sin embargo, su popularidad explotó cuando una usuaria de Twitter, unió una imagen de él con la escena de una conocida serie. El collage se volvió viral y, como no podía ser de otra manera, en meme.

Smudge tiene un carisma innato y una dueña que lo ama. La joven apareció y habló acerca de cómo cambió su vida, a partir del fenómeno viral.

Se llama Miranda Stillabower y vive en Ottawa. La joven, de 24 años, contó en una entrevista, que adoptó a Smudge, hace unos cinco años, en esa ciudad y, que ahora le cambió la vida.

Miranda aseguró no entender muy bien qué lo hizo famoso, pero que está orgullosa de él:

“No estoy segura por qué se hizo popular, pero un día la imagen tenía más de 50 mil likes. Luego lo publiqué en mis otras redes y una cuenta de Twitter lo emparejó con la imagen de una mujer que grita, ahí fue cuando todo comenzó a volverse loco. Nunca esperé que fuera mundialmente conocido, pero es una sorpresa increíble“.

Además, hizo un breve comentario acerca de su comida favorita:

“Él ama el pavo. Se vuelve loco para su cena todas las noches y nunca lo atraparán comiendo verduras”, aseguró.

Finalmente, Miranda confesó que el fanatismo por su gato era tal que comenzaron a pedir accesorios con la cara de Smudge y no pudo negarse:

“Abrí la tienda el 15 de agosto y de inmediato me empezaron a comprar. No puedo esperar a que las personas me envíen fotos de las cosas”, contó.

La joven vende tazas, cuadernos y hasta remeras de su gato. ¡Increíble!

Fuente: Radio Mitre