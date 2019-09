Asesinato del joven en Santa Ana: “quien lo mató se fue al velorio, no se conformó con sacarle la vida, lo tomamos como una burla”, dijo la hermana de Víctor

Aunque suene como un guion de la mejor ficción televisiva, no es así. Es realidad y ayer la hermana del joven asesinado de un balazo en Santa Ana, confesó que el policía más comprometido con el crimen tuvo la sínica acción de ir al velorio del muchacho y decirle a un familiar “todo se v a aclarar, quédense tranquilos”. El oficial de apellido Vergara habría sido quien ejecutó el disparo mortal que le atravesó un ojo y salió por la cabeza al joven Víctor Márquez Dos Santos (16).

Eliana Márquez, Radio Libertad

Eliana, hermana del muchacho asesinado hace unos días en Santa Ana, contó una insólita situación que les tocó vivir. Más bien que recordaron una vez que se supo que el homicida de su hermano podía ser un policía.

“Nunca sospechamos de nadie. Sabíamos que el arma era una 9 milímetros y que si bien se puede conseguir en el marcado negro, era difícil que cualquiera la tuviera. Además este oficial que están diciendo que pudo ser fue hasta el velorio y le dijo a una de mis hermanas que se quede tranquila que todo se iba a aclarar”, agregó la joven en contacto con Radio Libertad.

“No conocemos al policía. Parece que es de Candelaria pero tenía una novia en Santa Ana. La compañera que lo apuntó sí es de acá. Lo que nos importa es que pague las dos vidas que se llevó”, indicó.

Esto último en referencia a que además del muchachito muerto a sangre fría prácticamente, falleció el padre por no poder soportar el dolor de ver a su hijo menor terminar de esa manera, con un balazo en la cabeza.

También la joven habló que varios testigos o personas del barrio ya conocían el accionar del uniformado apuntado y que en reiteradas oportunidades les había apuntado con el arma a los jóvenes del barrio.

“Ya pusimos un abogado para presentarnos como querellantes. Queremos que él pague por lo que hizo. Que le den la pena máxima por llevarse las dos vidas y encima también arruinar la vida de su familia”.

Por último pidió que los policías que estaban con el presunto homicida también paguen con el grado de responsabilidad que tuvieron al no frenar ese accionar. “No entendemos porqué lo hizo. Mi hermano era un chico bueno, sano, no tomaba ni andaba en nada raro. Nosotros estamos pensando en que vio algo que no tenia que ver”.