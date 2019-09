También en Misiones, a partir de este lunes los bancos atenderán al público dos horas más

Por disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los bancos de todo el país deben extender el horario de atención al público dos horas más que las habituales, la normativa alcanza a todas las sucursales de todos los bancos en todo el país, así lo explicó el secretario general de la Asociación Bancaria seccional Misiones, José Luis Ruíz Moreno, quien preciso que, en Misiones, donde el horario es hasta las 13 se extenderá hasta las 15 horas.

José Luis Moreno- Radio República

Sobre el motivo de la medida el gremialista dijo que es para atender al cliente y dale las explicaciones que tendrán que dar, “las instrucciones que tienen los trabajadores que explicar, hay que atenderlos, hay que estar preparados para contestar, y veremos cómo termina esto, porque no nos olvidemos que es algo que ha sucedido en el sistema financiero y que el trabajador tiene que estar tranquilo, las instrucciones tienen que ser precisas de lo que está pasando para que no haya más conflictos que el que hay. Los trabajadores recibimos información o instrucciones para ir explicando cómo está la situación”.

Agregó que desde el sector que representa “nosotros venimos planteando desde el gremio, las actividades de los bancos están para la timba y no para lo que se han creado las empresas bancarias para poner en venta los productos, últimamente no se vendía nada y los trabajadores estaban preocupados”, aseguró Ruíz Moreno en diálogo con Radio República.

De las últimas medidas adoptadas por el Ministerio de Hacienda de la Nación y el BCRA, el gremialista consideró que “alcanzo hasta a los empresarios que tenían los fondos de inversión, las empresas grandes, les prorrogaron la compra de letras por seis meses, les ha tocado a todos y la gente se siente preocupada, lo que está pasando hoy en la Argentina ha pasado varias veces, es un tema de preocupación”.

Comentó además que “a los bancos nadie iba a sacar un préstamo, nadie iba a ver qué operación bancaria podía hacer porque las tasas están muy altas, esto ya era una señal de que la cosa no funcionaba bien y ahora hay otro clima dentro de las empresas bancarias. Tenemos que volver a la normalidad, no sé cómo se va a hacer pero tenemos que volver a la normalidad, no se puede vivir en un país de la timba y de tasas que están llegando al 80 por ciento”.

Por último, el dirigente de la Bancaria consideró que, si no se pone el aparato productivo a funcionar y no hay trabajo, el sistema financiero tampoco funciona, y critico a la clase política que no asume las responsabilidades del momento, así como a los legisladores nacionales, “el Congreso tampoco se reúnen para ver que está pasando en el país, hay campaña política por todos lados”.

EP/E.J.