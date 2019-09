San Vicente: filmaron a un docente intentando abusar de un menor en estado de ebriedad en un cumpleaños de 15

En las últimas horas se viralizó un video en que se ve a un docente de la educación primaria intentando abusar de un menor de 16 años en un baño durante una fiesta de 15 años realizada el sábado en San Vicente. El joven habría bebido más de la cuenta y al momento que fue a vomitar a los sanitarios fue abordado por el docente quien, según lo que se ve en el video habría llegado, al menos a bajarse los pantalones.

Minutos después otro joven que ingresó al baño vio que una muchedumbre filmaba y se burlaba de la escena y decidió ingresar para sacar al menor de allí y librarlo de la situación. La madre del menor realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales con aporte de testigos.

“El estaba en una fiesta de 15, tomo más de la cuenta, mezcló bebidas, se perdió, estaba mal. Por lo que me contó fue al baño a devolver, orinó y cuando ve el señor entra y cierra la puerta y el ya no se acuerda más. Ahí está lo que se ve el video”, dijo la madre del menor “No puedo decir si hubo un abuso concreto porque no se ve, se ve que mi hijo está mal y el docente está manoteando para atrás, mi hijo estaba vestido en el video”, finalizó.

La madre aseguró que el hombre no fue docente de su hijo pero si de su hija menor en la Escuela Provincial Nº 797 Adolfo Otto Zach, además fuentes periodísticas indicaron que también se desempeña en el Colegio Ceferino Namuncurá. “Necesitamos saber quién fue el chico que filmó porque es el único que sabe lo que sucedió”

“Me molesta que hagan memes y chistes con algo tan grave le está afectando mucho a todos”, indicó la madre. Además desmintió las versiones que decían que el menor habría intentado quitarse la vida.