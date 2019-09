“Nunca me imaginé que iba a ser tan grandote”, la historia de Mateo, el bebé cordobés que nació con más de 5 kilos

Gigante sorpresa en Villa María cuando anunciaron que nació un bebé de cinco kilos. La mama reconoció que no lo esperaba de ese tamaño pero ambos gozan de buena salud.

“Nunca me imaginé que iba a ser tan grandote”, fue la emocionante y tierna respuesta de Jimena, la flamante mamá de Mateo que nació con cinco kilos. El “bebé gigante” se robó la atención de todos los presentes en el Hospital Regional Pasteur y llegó a ser noticia en la localidad. A días de su nacimiento, todavía en la ciudad de la docta cordobesa se habla del tamaño del bebé.

La mamá de Mateo comentó a algunos medios de comunicación de la vecina provincia que desde los controles correspondientes nunca le avisaron. Con aires de tranquilidad y emoción, la mujer contó que sabía que sería un poco más que su primera hijita pero que jamás pensó que tanto. Para ser exactos, reveló que su primera hija pensó tres kilos y medios. Sin embargo, el nuevo gordo llegó al mundo con cinco kilos.

El miércoles 28 de agosto fue la fecha pactada para que el bebé saliera. Es que sabían que por su tamaño ( apenas un poco grande ) sería por césarea. Pero la sorpresa se la llevó tras conocerlo y ver su tamaño tan “grandote” como ella misma reconoció. Por la salud de ambos, la preocupaciones no saltaron a la vista y según los médicos están en perfectas condiciones.

“Nunca me imaginé que iba a ser tan grandote. Los médicos me avisaron que iba a ser más grande que mi otra hija, que nació con 3,5 kg. Pero no pensé que tanto”