Arrepentida por sus dichos contra Mauricio Macri, Mirtha Legrand pidió disculpas: “No se volverá a repetir, sigo apoyando a Cambiemos”

A horas de haber criticado en su programa al Presidente de la Nación, la conductora reconoció que cometió un exabrupto. “A veces se viene los pensamientos a la cabeza y uno los larga”, dijo

“Mauricio Macri era un triunfador y se ha transformado en un fracasado”, había manifestado este sábado Mirtha Legrand en sus clásicas noches de El Trece, sin embargo a pocas horas de sus dichos contra el Presidente de la Nación, la conductora decidió retractarse y pedirle disculpas al mandatario en el inicio del almuerzo de este domingo.

“Quiero pedir disculpas, ayer tuve un exabrupto con respecto a nuestro presidente, el señor Mauricio Macri, así que pido disculpas por lo que dije. No se volverá a repetir”, dijo Mirtha sentada en su escritorio.

“Yo hago televisión en vivo y a veces se viene los pensamientos a la cabeza y uno los larga, hay que cuidarse. La televisión es muy peligrosa, hay que estar muy atento… mil perdones, no se volverá a repetir”, precisó la conductora que no quiso repetir la frase. De todas formas se hizo eco de las repercusiones que causaron sus dichos. “Hoy me han dado con todo y por todos lados”, reconoció. “Pido humildemente disculpas y como sea yo sigo apoyando a Cambiemos, quiero que lo sepan”, concluyó.

Anoche, a lo largo de las dos horas que duró el envío sus invitados Ceferino Reato, Liliana Franco, Tato Young y el economista Martín Tetaz brindaron algunos datos sobre la actualidad económica de la Argentina y dialogaron sobre estas cuestiones con la diva, quien brindó su opinión al respecto.

“La crisis del año pasado fue muy severa. No hay antecedentes de un país que haya tenido una devaluación de la magnitud que tuvimos el año pasado. Llegamos a las elecciones con 55 por ciento de inflación. Es imposible ganar así, tiene que ser una cosa milagrosa”, dijo Tetaz.

Y Reato agregó: “Hubo un 11 por ciento de caída del salario real en un año. En cuanto a la distribución de ingresos, los ricos ganan 20 veces más que los pobres, cuando hace un año ganaban 17. Hay 3.600.000 pobres nuevos en un año…”

Sorprendida por los datos que estaban aportando sus invitados, Mirtha no dudó en brindar su opinión: “Yo pienso… Macri era un triunfador y ahora se ha transformado en un fracasado. Es terrible”.

Y recordó: “Esa vez que almorcé con Macri y le expresé mi opinión sobre los aumentos en las tarifas, le dije que habían sido ‘sangrientas’. No me acuerdo bien la palabra, por ahí empleo palabras muy terminantes… Él me dijo: ‘Bueno, había que hacerlo, todavía vamos a tener que nivelar más’. Creo que la debacle empezó ahí”.

Mirtha, que antes de las PASO había manifestado que no estaba en sus planes invitar a Alberto Fernández a su programa, reconoció que cambió de opinión y dijo: “Soy una panqueque”.

Fuente: Infobae

EB