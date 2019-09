Taxista en apuros emitió una escena similar a “Los Simpson”

Un conductor estacionó en un lugar incorrecto y por esa razón se le coloco el aparato correspondiente que provocó la analogía con la serie.

El insólito video se dio en la ciudad de Bucamanga, ubicada al norte de Colombia, un taxista estaciono mal y fue castigado por la policía local con un cepo en una de sus ruedas. Más tarde, el conductor manejo con el aparato en su auto y rápidamente se recordó a una antigua escena de “Los Simpsons”. Sin saber, el taxista imitó una escena de muy reconocida en la serie.

Según confirmaron los medios locales, el taxista estaba en un casino mientras las autoridades implementaron el dispositivo en la llanta izquierda trasera de su vehículo.

Pasado unos minutos, el conductor volvió y se percató del cepo y la multa, pero no le importó. Se subió al auto y manejó aún con el aparato en su rueda. A causa del objeto atascado en su móvil, el asfalto quedó marcado con una raya blanco a lo largo de su recorrido.

Los usuarios a través de Internet pudieron ver las imágenes y no tardaron en relacionar el hecho a un momento icónico de la serie “Los Simpson”. Más precisamente se trata del episodio titulado “The City of New York vs. Homer Simpson” (la ciudad de Nueva York contra Homero Simpson).

En tal capitulo, el personaje de Homero tiene uno de sus peores días en la ciudad de Estados Unidos.