Marcelo Gallardo: “Desde el juego no tenemos nada que reprocharnos”

El entrenador de River se lamentó por el día menos descanso, afirmó que el planteo de Boca “no me sorprendió”.

Marcelo Gallardo habló con los periodistas después del empate entre River y Boca en el estadio Monumental y se refirió al planteo que realizó Gustavo Alfaro, entrenador del Xeneize.

“No me sorprendió su postura”, aseguró el director del Millonario y destacó que por la Copa Libertadores “el planteo del rival puede que sea el mismo”. Además, al ser consultado sobre el motivo por el que Boca jugó sin arriesgar demasiado en el Monumental, Gallardo aseguró que es por el “respecto” que se ganaron sus jugadores.

“Vamos a tener que hacer un mérito superior para ganar el partido (de Copa) y lo vamos a hacer porque vamos a llegar mejor, con más frescura. Alinear a la tropa para ponernos bien. Está en nosotros sobreponernos a estos planteos. Cuando nos juegan de igual a igual, pasa lo que le pasó a Racing o Lanús. Los rivales lo ven”, analizó el Muñeco.

El técnico de River hizo mucho hincapié en el día menos descanso que tuvieron, debido a que a River jugó el jueves por la Copa Libertadores y Boca lo hizo el miércoles. “Nos faltó final, contundencia, más poder de fuego en los últimos metros. Se debe también a que nos faltó un día más de recuperación que nos hubiese permitido llegar mejor al partido”.

“Si hacíamos un gol, tal vez hubiera sido diferente. Nos faltó ese día más para tener frescura en los últimos metros. Me deja un sabor amargo porque claramente se veía que había un equipo superior”, afirmó.

“Más allá del planteo del rival, más allá de lo poco que ofrecía para intentar sorprendernos, tenemos que mencionar nuestra postura de tomar riesgos, de tener protagonismo. Eso no lo vamos a negociar eso. Hay que valorar las intenciones. Desde el juego no tenemos nada que reprocharnos, siempre intentamos. No puedo dejar de valorar eso. Tenemos que tener las herramientas para sorprenderlos ante un buen planteo defensivo”, finalizó.

(Fuente: TyC Sports)