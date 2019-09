Facundo Manes: “Los países que se quieran desarrollar deben invertir en educación”

Como cierre del ciclo de charlas y conferencias de la 4° Expo Posadas Ciudad Universitaria el neurocientífico Facundo Manes, acompañado por el intendente de Posadas, Joaquín Losada y el vicegobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, brindó una charla motivacional, libre y gratuita a los jóvenes en el cuarto tramo de la Costanera.

El creador del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), presidente de la Fundación INECO, ex rector de la Universidad Favaloro y Director del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, presentó su nuevo libro donde aborda el valor transformador que tiene el conocimiento.

“Yo no nací en una elite ni social, política ni económica. La educación fue lo que cambió mi vida y la educación pública es un valor debemos fortalecer cada vez más en nuestro país”, sostuvo Manes.

Y destacó que los jóvenes son la fuerza que necesita el país, basada en la educación y en la salud, como motor del desarrollo económico.

“Ser docente debería ser el trabajo más prestigioso del país. Pero cada docente debe reinventarse, las cosas que enseñaban antes uno no las sabía, hoy en día con el acceso a internet se sabe muchas cosas. Lo que debe ser importante es la forma de comunicar, buscar la manera de motivar, inspirar y guiar a los estudiantes. No hay nada más importante que el docente pera no es como antes”, dijo el reconocido científico.

Finalmente, Manes destacó que ningún ser humano se realiza en soledad. “Sentirnos solos nos mata. Somos seres sociales y si la mayor parte del día decidimos volcamos a la tecnología eso nos agota mentalmente. La gente que nos rodea también influye en nosotros y está demostrado mediante un estudio que duró décadas, que la mayor proyección de felicidad se demuestra con la cantidad de amigos que tenemos desde chicos”, agregó.