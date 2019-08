Manejo de Fuego: dictan talleres en Candelaria para minimizar el impacto del fuego en pastizales y campos del sur misionero

Junto a Aves Argentinas, la Fundación Temaikèn organizó en el marco de la gestión de la Reserva Natural Urutaú, un taller para intercambiar experiencias y coordinar acciones para evitar impactos negativos a biodiversidad que se registran en los campos y pastizales misioneros. El encuentro inició ayer en la Estancia San Cecilia, en Candelaria, con una convocatoria de más de 45 personas, y culminará hoy con disertaciones de especialistas y recorrida por áreas naturales de la zona sur de Misiones.

María Paula Bertolini, bióloga con experiencia en manejo y planificación de áreas naturales de la Fundación Temaikén, señaló que para el evento fueron convocados varios actores involucrados en la temática, entre ellos, reconocidos especialistas en botánica, flora y fauna, referentes en materia de manejo del fuego de Misiones, como también representantes de Parques Nacionales del Noreste y es el caso de Mburucuyá e Iberá, que mañana tendrán su participación en el taller.

Temaikén, la organización sin fines de lucro que trabaja para conservar especies y ecosistemas, posee un acuerdo con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para manejar la Reserva Natural Urutaú, y a su vez posee una reserva propia en San Ignacio, y tiene a cargo un proyecto llamado Selva y Pastizal que une, a través de un corredor biológico, estas zonas. “En ese corredor, el trabajo de la fundación es tratar de conservar áreas y promover prácticas sustentables para la conservación de la biodiversidad en predios privados; y es así que elegimos a la estancia Santa Cecilia como epicentro de este taller”, sostuvo Bertolini en diálogo con Candelaria Online.

Agregó que Aves Argentinas tiene el Programa Bosque Atlántico, que va desde Iguazú hasta el sur de la provincia e incluso parte de Paraguay, por lo que estas áreas de campo son importantes para la organización nacional que protege las aves silvestres y la naturaleza del país. “Ambas organizaciones nos hemos unido para trabajar en pos de promover la conservación del sur misionero, con áreas protegidas tan importantes como son Campo San Juan, la Reserva Urutaú y este campo de Santa Cecilia, que tiene 7500 hectáreas, y que une ambas reservas”, indicó Bertolini.

La especialista explicó que son varios los motivos que terminan en un incendio de pastizales. “Los incendios no es solamente del Amazonas como única pérdida de área natural de importancia para el planeta, sino que es una problemática que también ocurren en estas latitudes. El fuego es producto de acciones muy parecidas, desde la deforestación, las prácticas no controladas de quemas para rebrote de pastizal destinada a la ganadería, incendios intencional por quema de basura, que se producen en momentos no adecuados. La prevención es clave”, indicó Bertolini.

A su vez, remarcó en el hecho de que estos desastres generan un impacto natural y, también, a la salud humana.

Charlas para prevención y concientización

Al taller asistieron empresas radicadas en la zona y dedicada a la plantación de pinos y fabricación de ceras, como otros propietarios y productores de la zona, además del Ministerio de Ecología a través sus zonas de guardaparques. “Lamentablemente no pudieron concurrir la gente del Plan Nacional y Provincial del Manejo del Fuego, dado que se hallan destinados a la zona de incendios de Brasil y Bolivia”, explicó Bertolini.

La primera jornada realizada el jueves contó con la moderación de Ramón Villalba Ferrari. Se abordaron temáticas sobre flora y ambientes del sur de Misiones, con José Luis Fontana; fauna de tetrápodos del Sur de Misiones a cargo del naturalista Ernesto Krauckzuk; sobre manejo de fuego en las áreas protegidas y zonas de amortiguación expuso Ramón Villalba; y presentaron un registros de fuego en la zona sur, charla que compartió Ramona Blanco, Jefa de Bomberos Voluntarios de Candelaria.

En tanto, el especialista Héctor Keller disertó sobre el impacto del fuego sobre poblaciones de EAVC en pastizales de Misiones, para cerrar el primer día de jornada con una recorrida por Reserva Urutaú, departamento Candelaria.

El programa continuará hoy con charlas que brindarán herramientas para minimizar el impacto de incendios, analizarán aquellos intencionales y las quemas controladas sobre los valores de conservación de las áreas. Se buscará incorporar pautas biológicas y ecológicas a las prácticas de manejo existentes, y unificar criterios para el manejo y conservación de los pastizales, promoviendo la planificación y el trabajo conjunto.

Programa de Viernes 30

Planes de Quemas en áreas protegidas del NEA. Personal de la Administración de Parques Nacionales.

Las aves de pastizal y el fuego en la región NEA. Sr. Alejandro Di Giacomo, Reserva El Bagual.

Legislación sobre fuegos y quemas. Plan de Manejo del Fuego Provincial y Nacional. Luis Chemes y Daniel Blanco.

Recorrida de campo por Santa Cecilia y Salida de campo a Campo San Juan.

Hacia una estrategia de manejo de fuego en el sur de Misiones.

PE