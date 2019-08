Tratarán en la sesión de este jueves la creación del Instituto de Medicina Regenerativa y Traslacional de Misiones

En el Plan de Labor de la sesión de este jueves en la Cámara de Representantes, está incluido en dictamen de la Comisión de Salud y Seguridad Social del proyecto de Ley de los diputados renovadores, Carlos Rovira y Silvana Giménez que propone la creación del Instituto de Medicina Regenerativa y Traslacional de Misiones, que funcionará en Parque de la Salud de la Provincia de Misiones “Dr. Ramón Madariaga”, para realizar operaciones, investigación médica y científica, incluyendo el desarrollo de la terapia a través ensayos clínicos con células madre adultas, sangre del cordón umbilical, preservación, control de calidad, almacenamiento, conservación, trasplante o implantología de las mismas.

Oscar Alarcón-Misiones Online

Antes del inicio de la sesión, el diputados Oscar Alarcón, quien oficiará como miembro informante ante el pleno de diputados, dialogo con Misiones Online adelantando que “se va a sancionar la creación del Instituto Misionero de Medicina Regenerativa y Traslacional que va a marcar un hito histórico en Argentina y en la provincia de Misiones ya que vamos a ser vanguardia en la región donde va a haber un Instituto que va a comenzar con la investigación de las células madre, medicina regenerativa, pero lo más importante es que va a ser trasladado al paciente, por eso se llama medicina regenerativa y traslacional”.

Agregó el legislador que se busca que no sea como hoy existen en el mundo y en las grandes capitales institutos que trabajan mucho en la investigación de medicina regenerativa células madre y todo lo relacionado a genética y bio medicina, “pero sin ser trasladado al paciente y por lo tanto queremos estar a la altura del mundo donde hoy la medicina regenerativa está en su más alto tope de la agenda mundial donde no solamente nos lleva a tratar enfermedades que son tratadas convencionalmente y que tienen buena evolución sino enfermedades que el tratamiento convencional no le produce ningún efecto o no le dan mejor calidad de vida”.

Mencionó Alarcón entre estas últimas a las enfermedades neurológicas, degenerativas, alzheimer, parkinson, accidentes cerebro vasculares o las cadiovaculares que “son muy importantes también en la estadística mundial y quedamos fuera en la Provincia de Misiones que son los infartos donde hay daño del musculo cardiaco”, además se abarcará todo lo relacionado con órganos como el páncreas, el hígado y “para el traumatólogo con respecto a todo lo que es articular para la regeneración de tejidos y sobre todo también sabiendo que en Argentina tenemos un alto índice de pacientes en espera de donantes de órganos que vendría a ser también una herramienta más para poder tratar a estos pacientes y tratarlos hasta que llegue el turno para ser trasplantados”.

EP/E.J.