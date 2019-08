Raúl Castell en Posadas pidió que Macri “se deje de joder y respete la coparticipación a las provincias”

El referente del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) visitó Posadas e irrumpió en el Banco Nación en reclamo a las últimas medidas de alivio económico de Macri, que según el dirigente, vendrán en detrimento del salario de los empleados municipales y provinciales.

Raul Castell.

La mañana del jueves, Raúl Castell, junto con sus adherentes, se acercaron hasta el Banco Nación de Posadas para elevar un reclamo en torno a la quita de IVA en los productos alimenticios básicos y del aumento del tope del impuesto a las ganancias.

Los manifestantes primero fueron a Casa de Gobierno y después al Banco Nación.

“Macri sacó el decreto mediante el cual las 24 provincias pasan a financiar estas medidas, entonces el que es empleado nacional continúa cobrando el sueldo normalmente, el que es provincial le quitan de las partidas entre el 30 y 47% de la coparticipación menos. Por eso no están pagando el interzafra”, apuntó Raúl Castell.

Además agregó que “los municipales o los policías no se dan cuenta que no van a cobrar el sueldo, porque se va a volver a emitir, igual que en el 2001, papeles truchos que hagan de moneda porque las gobernaciones no van a tener para pagar la masa salarial”.

Por otra parte apuntó a que “quitarle a Misiones la coparticipación federal significa que ni estos policías van a cobrar el sueldo y lo que hoy está pasando en Chubut, que hace dos meses los maestros no cobran el sueldo, va a pasar en todos lados”.

