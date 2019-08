Liberaron a los cuatro detenidos por el robo al diario Noticias de la Calle

Se trata de Luis Zeniquel, Alfredo Miguel Tassi, Mario Alberto Benítez y Carlos Martínez, quienes desde el 2015 se someten al proceso judicial por estar sospechados de participar del millonario robo al diario Noticias de la Calle. Si bien siguen afectados a la causa, la Cámara de Apelaciones estableció que se habían cumplido los años pertinentes para mantenerse sus detenciones y ahora esperarán el juicio en libertad. También investigan a una banda cordobesa detenida para determinar si tuvieron relación en el hecho que por lo pronto se quedó sin detenidos directos.

Este mediodía y dando cumplimiento a una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la Provincia de Misiones, recuperaron la libertad los cuatro detenidos por el robo al medio posadeño ocurrido hace casi cuatro años.

El ex suboficial de la Policía de Misiones Miguel Tassi (35), quien solía hacer guardia en el diario asaltado y está apuntado como el que aportó la información sobre el movimiento del medio de comunicación a los autores del robo, .Mario Benítez, alias “Kiko”, sospechado de haber organizado las reuniones previas al atraco, Luis Zeniquel y un comerciante llamado Carlos Nélson Martínez, son lo que fueron liberados.

La liberación se produjo bajo caución juratoria y todos los meses deben presentarse ante la justicia. Más allá de que se habían rechazado varios pedidos de liberación, prisión domiciliaria y demás, al parecer detectaron algunas irregularidades en los pasos procesales por que ahora deberán esperar el juicio, que está lejos de hacerse aún, en libertad. La causa pertenece al juzgado de Instrucción N°3 de Fernando Verón.

El caso

El robo al diario de la avenida Rademacher ocurrió el 20 de diciembre de 2015 por la madrugada. Una banda de al menos seis integrantes redujo al policía Oscar Barrientos (quien terminó muy golpeado), se llevó las imágenes de las cámaras de seguridad y abrió dos cofres. De una de las cajas fuertes, en el segundo piso, tomaron 98 mil pesos en efectivo y alhajas. En tanto que del segundo cofre, ubicado un piso más arriba, se llevaron 630 mil dólares, 1.200.000 pesos y un revólver.

El suboficial de la Policía de Misiones Miguel Tassi (35) solía hacer guardia en el diario asaltado. Está apuntado como el que aportó la información sobre el movimiento del medio de comunicación a los autores del robo. Mario Benítez, alias “Kiko”, sospechado de haber organizado las reuniones previas al atraco.

Los otros detenidos son Zeniquel y un comerciante llamado Carlos Nélson Martínez, quien fue reconocido en una rueda de sospechosos por el policía golpeado por los asaltantes. En el caso del primero, lo antes mencionado al ser reconocido dentro de un departamento con parte de los demás detenidos.

El grupo está imputado del delito de “robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda, en concurso ideal”.

Otros detenidos

Si bien no hay confirmación y aun no pueden establecer conexión, la justicia investiga a integrantes de una banda que sería de origen cordobesa y que podrían tener relación con un robo a una distribuidora de Posadas, algún tiempo después de lo sucedido con Noticias de la Calle.

Como en primera instancia se había dicho que los que robaron al diario no eran menos de seis y siempre fueron cuatro los detenidos, se buscaban los restantes. De esta banda cordobesa podrían desprenderse esos dos actores que fatan e incluso algunos más. Como no hay pruebas contundentes todavía de que tuvieran participación en el atraco al medio posadeño, están siendo investigado pro otras causas. Sus identidades no trascendieron pero si tres de ellos serían oriundos de la provincia de córdoba y otros dos de Buenos Aires.

El Fallo