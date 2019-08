Desde Misiones, Duhalde sobre las elecciones de octubre: “El ciudadano ya eligió”

Eduardo Duhalde fue consultado sobre los modelos que se exponen en octubre para elegir candidato a presidente, de manera contundente aseveró: “el ciudadano ya eligió”. Al referirse a Alberto Fernández sostuvo que confía en él porque es una excelente persona y dijo que no cree que sea segundo de Cristina.

El expresidente Eduardo Duhalde, pasó por Apóstoles para acompañar al dirigente peronista, Pedro Puerta en una sesión del Concejo Deliberante, donde el expresidente recibió un reconocimiento. Luego, se trasladó a la ciudad de Alem donde prevé descansar y sacarse el estrés que asegura tener por la situación del país. En ese marco brindó declaraciones a la prensa local y al referirse a la crisis que atraviesa Argentina, señaló que como en el 2001 argentina tiene futuro. “Hay un desanimo y ven las cosas mal, están mal, pero no es para tanto”, expresó.

Se mostró confiado en que se puede salir y cuando le preguntaron por los modelos que tiene para elegir el ciudadano en octubre fue categórico: “el ciudadano ya eligió”, sostuvo.

En tanto, Duhalde consideró que lo que deben hacer los dirigentes es dejar de pelear. “Los que se siguen peleando son unos estúpidos que no entienden que no se sale de la crisis peleándose”, lanzó y agregó que la Europa de pos guerra dejó de pelearse y a partir de ahí con las grandes coaliciones salieron adelante. “Regla de oro no pelearse más y a partir de ahí comenzar a construir”, remarcó.

Para el dirigente “Argentina tiene que volver a la senda del desarrollo, de la producción que la ha abandonado”, sostuvo y aseguró que el país tiene una enorme capacidad para desarrollarse y cree que se podrá salir de esta crisis como se salió en otras oportunidades.

Consultado sobre cómo salir con un dólar por encima de los 60 y un riesgo país por encima de los 2 mil puntos afirmó “no quiero escuchar más a economistas y políticos que hablan de eso. Lo cierto es que hay que trabajar”, expresó y recordó a Perón como que el produjo una revolución aviónica, escuelas, viviendas y acciones basadas todas en el desarrollo. “Los presidentes del Partido Justicialista nunca han tomado a ese Perón”, observó.

Video gentileza: Juan Carlos Rogouski