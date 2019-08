Actualización profesional, conciencia social e incorporación de nuevas materias curriculares: la mirada de los abogados misioneros en su día

La abogacía es una profesión cuyo objetivo se centra en el funcionamiento de las sociedades, su entorno jurídico y la búsqueda de justicia para lograr una sociedad más justa. La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), estableció el 29 de agosto como Día del Abogado en conmemoración del nacimiento de Juan Bautista Alberdi.

Para conocer la actualidad profesional de los abogados misioneros, Misiones Online realizó tres entrevistas dirigidas a abogados de diferentes puntos de la provincia.

Juan Manuel Fouce, presidente del Colegio de Abogados, reflexionó sobre el ejercicio y la valorización de la profesión considerando: “La abogacía cumple un rol muy importante en la sociedad. Cumple un rol tanto como auxiliar de la Justicia como y a su vez también cumple roles dentro del Estado formando parte del Poder Judicial. Ya sea como juez, secretario, defensor o fiscal, para que las normas y los reclamos de la sociedad puedan llegar a tribunales con el debido proceso y con las leyes también”.

En cuanto a los desafíos de la institución en vista a mejorar la formación de los abogados misioneros recordó: “Hoy por hoy veo la necesidad de encontrarle a los nuevos colegas una salida laboral, que es en lo que está trabajando el Colegio. Poder formarlos en la práctica es importante para que el abogado tenga la posibilidad de ejercitar porque, si bien la teoría es muy importante, el abogado joven se encuentra con otra realidad. Poder practicar con ayuda de otros colegas es muy bueno para el desarrollo de su profesión”.

En este sentido, aseguró que el Colegio de Abogados está trabajando fuertemente en el desarrollo profesional de la nueva generación de abogados, desde las actividades académicas de formación, generando convenios y también a través de gabinetes académicos.

Una mirada desde la academia y la práctica profesional

“El Derecho en una ciencia social que está enfocada en la solución de los problemas de la ciudadanía y de las personas para lograr una mejor comunidad. Si el profesional actúa conforme a ese horizonte que es la Justicia y día a día ejerce su matrícula buscando el cumplimiento de esos objetivos, aportando al desarrollo de su comunidad, será muy bien valorado”, sostuvo el profesor de Derecho de la Universidad Nacional de Misiones y de la Universidad Gastón Dachary, José Luis Fuentes.

En contraposición, agregó: “El problema es que también nos vamos a encontrar con otros abogados que tienen un sólo foco y tiene que ver con el desarrollo mercantilista y la ganancia de dinero”.

Además, recordó que la profesión avanza y va cambiando acorde a las dinámicas sociales: “Si no estudiamos, si no nos actualizamos, todos los días seremos un poquito menos abogados. Debatir y actualizar el gran número de derechos incorporados, sumado a las nuevas discusiones que da nuestra sociedad o las viejas discusiones irresueltas, nos trae la tarea de una actualización constante y profundizar poniendo los recursos necesarios para que pueda darse”.

Una de las causas que marcó la carrera profesional de José Luis Fuentes fue realizar trabajos vinculados al derecho de acceso al agua potable y a la energía eléctrica en un barrio popular de Eldorado donde más de 30 personas no contaban con el servicio. Con la participación social de los vecinos, sumado el Registro Nacional de Barrios Populares y reclamando a las autoridades obligadas a garantizar estos derechos, lograron conseguir un pozo perforado e insumos para las conexiones eléctricas.

También, trabajó junto a un grupo de gestores culturales para conseguir que Eldorado cuente con un centro cultural, logrando la afectación del predio de la terminal vieja para construirlo.

A la hora de mencionar nuevas actualizaciones en los planes estudio, consideró que, los derechos humanos, los derechos de incidencia colectiva, el derecho ambiental, la perspectiva de género y las disidencias sexuales, están en pico de agenda social y deberían tener un tratamiento específico incorporándose como materias en los planes de estudio y con una mirada holística transversal a los mismos.

Para finalizar, agregó: “Una discusión que me parece importante abrir y que se abrirá necesariamente en nuestro país, es la reforma constitucional, tanto la nacional como la provincial”, consideró teniendo en cuenta los últimos cambios sociales y la antigüedad de dichas constituciones.

El rol de la profesión desde una mirada social y crítica

La reconocida abogada de las causas sociales, Roxana Rivas, habló sobre la valorización de la profesión y consideró: “Creo que a pesar del desprestigio general de la Justicia, el abogado aún representa la única manera de acceder mínimamente a lo que los ciudadanos consideran justo. En ese sentido representamos muchas veces la esperanza y eso nos interpela. Hay sectores muy vulnerables en el que el acceso más o menos exitoso a la justicia es a través del abogado”.

A lo largo de su carrera profesional fueron varias las causas que lograron aportar, tanto a su profesión como a la sociedad en general, principalmente en lo que respecta a perspectivas de género en las prácticas judiciales:

“Yo me considero en relación a mi perspectiva y elección de vida y de ejercicio profesional una privilegiada en cuanto a la diversidad e intensidad de temas que pude llevar desde que me recibí. La primera que me marcó profundamente fue la causa de los tarjeteros contra el Anses. Significó conocer una realidad extrema y la ausencia total del Estado. Me sirvió ver cómo se pueden lograr sentencias y precedentes importantes a través del trabajo interdisciplinario”, reflexionó.

“En esta misma línea y siempre viendo como estamos tan lejos de entender el rol del Estado, fue conmocionante el caso María Ovando y Victoria Aguirre y poner en discusión la perspectiva de género en las prácticas judiciales. Aún falta mucho pero por lo menos aparece en el discurso público del poder judicial”.

También, consideró que la abogacía es una profesión que genera valor profesional por acercar herramientas a la sociedad facilitando el acceso a la justicia, pero consideró la necesidad de revalorizar los derechos y los roles de estos profesionales.

“Estoy convencida que nuestra tarea genera valor desde cómo ejercemos la profesión, cómo interactuamos y nos comprometemos con otros actores públicos y sociales. Yo siempre trabajé en equipo y eso es maravilloso. Seguimos siendo quienes tenemos las herramientas para acercar al ciudadano con lo que consideramos justo. Hoy además creo que debemos revalorizar el derecho y nuestros roles, hay mucho desprestigio y lejanía entre el sistema y las realidades sobre las que debe decidir. El acceso a la justicia es una garantía constitucional que para que sea eficaz nos requiere”.

Género e interculturalidad: las materias pendientes en los planes de estudio

“Este mes estamos celebrando los 25 años de la reforma constitucional y la introducción del reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas, reconocemos sus derechos y son muchos y diferentes al que conocemos, sin embargo, los abogados nos recibimos sin haberlo estudiado. Otro valor en el que hay que hacer hincapié según mi opinión y experiencia es en la mediación y herramientas alternativas de resolver los conflictos. Esto desde la formación y capacitación para superar tanta burocracia en el sistema judicial que se traduce en demora, en resoluciones frías y mecánicas que no resuelven ni satisfacen las necesidades sociales”.

Efeméride

Cada 29 de agosto se celebra en Argentina el Día del Abogado. Esta fecha fue elegida por la Federación de Colegios de Abogados (FACA), que comenzó a adoptarla desde 1958 bajo la presidencia de Arturo Frondizi.

La fecha se remonta al nacimiento de Juan Bautista Alberdi en San Miguel de Tucumán.

Considerado uno de los pensadores más importantes del siglo XIX, este abogado fue parte de la “Generación del 37”, un grupo de jóvenes intelectuales -entre los que también estaban Domingo Faustino Sarmiento, Juan María Gutiérrez y Esteban Echeverría, entre otros- que se consideraban “hijos” de la Revolución de Mayoy opositores al gobierno de Juan Manuel de Rosas.

Para agendar

En el Día del Abogado, realizarán un brindis en el Colegio de Abogados de 11:30 a 15:30 acompañado por el Grupo Salamandra. El mismo se encuentra ubicado sobre calle Santa Fe 1562 de Posadas.

