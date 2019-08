29 de agosto, Día del Árbol en la Argentina

“Si supiera que el mundo se acaba mañana yo, hoy, todavía plantaría un árbol” [Martin Luther King]

El 29 de agosto se conmemora en nuestro País el día del ÁRBOL, una buena fecha, para resaltar la importancia de los árboles en nuestra sociedad.

Esta fecha fue establecida un 29 de agosto de 1.900 por el Consejo Nacional de Educación por iniciativa de Estanislao Zeballos, fundador del Instituto Geográfico Argentino.

Los árboles son sinónimos de naturaleza, de ecología; han estado al lado del hombre desde el principio de los tiempos, aportándoles protección, alimentos y oxigeno.

Los arboles, mediante el proceso fotosintético, liberan oxigeno [O2] y fijan dióxido de carbono [CO2], mejoran el paisaje, con su sola presencia protegemos el suelo de la erosión y es un gran regulador del ciclo hidrológico y genera un buen amparo térmico.

Plantar arboles es una de manera bastante económica de mejorar la infraestructura de la salud publica de una ciudad, pues no solo ornamentan y embellecen las calles y las plazas, contribuyendo a mejorar el paisaje urbano, sino que proporcionan aire fresco y limpio, reduciendo la contaminación atmosférica, lo que contribuye con la buena salud física y metal de sus habitantes.

“Los planificadores urbanos y los administradores de las Ciudades se enfrentan a desafíos cotidianos en la gestión de los entornos urbanos complejos, entre otros, el mantenimiento de suficientes alimentos saludables y seguros, agua potable, aire puro, energía, viviendas y áreas verdes; además de enfrentarse a conflictos de interés relacionados con el uso de la tierra. Hoy más que nunca, deben afrontar el desafío de garantizar que sus ciudades sean económica, social y ambientalmente sostenibles, resilientes y capaces de suministrar los servicios ecosistémicos requeridos por sus ciudadanos para una buena calidad de vida”. (Directrices para la Silvicultura Urbana y Periurbana – FAO 2017).

El ARBOLADO URBANO se define como las redes o sistemas que comprenden a todos los arboles individual, agrupados o en rodales, localizados en las áreas urbanas y periurbanas de una ciudad, constituyendo la espina dorsal de la infraestructura verde (Arbolados, Bosques Comunales, Jardines botánicos, Espacios Verdes – Recreativos, etc.) de una Ciudad y condiciona y potencia a la Infraestructura Azul (Ríos, Arroyos, Canales Hídricos, etc.) y a la Infraestructura Gris (Edificaciones, Calles, Servicios, etc.).

La SILVICULTURA URBANA (Forestería Urbana o Periurbana) es la práctica de gestión del arbolado urbano para asegurar su contribución óptima al bienestar psicológico, sociológico, ambiental y económico de las ciudades. Es un enfoque integrado, interdisciplinario, participativo y estratégico de planificación y gestión de los arboles bosques y paisajes comunales alrededor de las ciudades. Engloba la evaluación, planificación, plantación, mantenimiento, preservación y monitoreo.

Los municipios deben garantizar los recursos presupuestario y disponer de los recursos técnico-profesionales para el manejo de sus arbolados urbanos.

El árbol Forestal Argentino es el QUEBRACHO COLORADO CHAQUEÑO [Decreto N° 15.190/56 – 21/Agost/1956].

En Misiones los árboles Monumentos Naturales son:

PINO PARANÁ [Ley XVI N° 19 (antes Ley 2380)];

PALO ROSA [Ley XVI N° 19 (antes Ley 2380)];

URUNDAY BLANCO [Ley XVI N° 68 (antes Ley 3873)]

LAPACHO NEGRO [Ley XVI N° 91 (antes Ley 4318)]

En la historia revolucionaria de nuestro Pais muchos arboles marcaron su impronta, como lo fue el SARANDÍ BLANCO de Candelaria, bajo su sombra descansó el General Manuel Belgrano, un 31 de diciembre de 1810; declarado Árbol Histórico por Ley Nacional N° 25.383.-

El Poeta Cubano, José Martí, alguna vez sentenció que tres cosas debía hacer una persona durante su vida para trascender: “Plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro”.-

Por: Ing. Ftal. JAIME G. LEDESMA(*)

(*)Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones