La Coproté no llegó a un acuerdo y los precios del té serán definidos por el ministerio del Agro

La Comisión Provincial del Té (CoProTé) se reunió, en la mañana de este viernes, en Campo Viera presidida por el ministro del Agro y la Producción ingeniero José Luis Garay, con el fin de tratar el precio para la próxima campaña. El encuentro se desarrolló con la presencia de los integrantes del sector tealero, sin llegar a un acuerdo; por el cual, el ministro del Agro fijará, por resolución el precio, según es la norma de la CoProTé.

Al finalizar la reunión, el ingeniero Yaco Mazal, subsecretario de Desarrollo y Producción Vegetal, explicó que “si bien algunos prestadores de servicios presentaron alguna grilla de precio al ministro, con valores muy semejantes a lo que maneja el área técnica del ministerio no hubo acuerdo de precio.

“El sector industrial, por su parte no presentó propuesta alguna porque no tiene certeza de precio, no tiene ningún contrato o acuerdo cerrado con el mercado; el dólar muy cambiante, todavía no está definido. Además dicen que se cortó la pre-financiación a la exportación con el Banco Macro; entonces están ante un escenario bastante complicado”, manifestó Mazal.

Agregó el subsecretario que “esta fue la última reunión de concertación. Ahora el ministro fijará el precio y, ese precio estará acorde, un poco en función presentado por el sector y según nuestra grilla de costo preparado por el equipo técnico de la cartera agraria”.