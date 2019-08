Trump afirmó que Jair Bolsonaro “está haciendo un gran trabajo” y elogió su respuesta contra los incendios en la Amazonia

Lejos de los cacerolazos que retumbaron en las principales ciudades de Brasil el viernes pasado para repudiar la inacción de Jair Bolsonaro ante los incendios en la Amazonia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a su par brasileño. “¡Él y su país tienen el apoyo total y completo de Estados Unidos!”, afirmó el magnate republicano.

“He llegado a conocer bien al presidente Jair Bolsonaro por nuestra relación con Brasil. Está trabajando muy duro en los incendios en la Amazonia y en todos los aspectos está haciendo un gran trabajo por la gente de Brasil. No es fácil”, escribió Trump en Twitter.

I have gotten to know President @jairbolsonaro well in our dealings with Brazil. He is working very hard on the Amazon fires and in all respects doing a great job for the people of Brazil – Not easy. He and his country have the full and complete support of the USA!

Al destacar el manejo de Bolsonaro de esta emergencia en una región vital para el medio ambiente mundial, Trump se ubicó en la vereda opuesta al presidente francés, Emmanuel Macron, quien repudió abiertamente la actitud del mandatario brasileño.

Bolsaro primero echó a un funcionario que alertó sobre el drástico aumento interanual de la deforestación y luego acusó a ambientalistas de estar detrás de los miles de focos que consumen el mayor bosque tropical del mundo.

Acorralado por la presión internacional, Bolsonaro finalmente decretó el envío del Ejército para ayudar a luchar contra las llamas que afectan a varios estados.

En la reciente cumbre del G7 en Biarritz, Francia, Macron planteó la conveniencia de darle a la selva amazónica un estatuto internacional, en caso de que los gobernantes de esa región tomen decisiones perjudiciales para el planeta.

La cuestión de la soberanía de la Amazonia es particularmente delicada en Brasil, que alberga casi el 60% del bosque tropical más grande del mundo. Esto llevó al gobierno brasileño a rechazar la ayuda por 20 millones de dólares del G7 para luchar contra los incendios, aunque luego Bolsonaro exigió “disculpas” de Macron antes de evaluar si acepta la ayuda.

