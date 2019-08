Experto misionero afirmó que no se está quemando el Amazonas y que el fuego afecta una zona de transición

Luis Besold afirmó que Brasil tiene los recursos para combatir los incendios y señaló que la región afectada sufre una sequía de seis meses. “Es frecuente que en esta temporada del año, salida del invierno con baja actividad vegetativa, donde los combustibles finos y livianos entran rápidamente en disponibilidad para quemarse, haya muchas quemas”, analizó.

Luis Besold. Canal 12

El especialista en manejo del fuego de la subsecretaría de Desarrollo Forestal de Misiones, Luis Besold, aclaró que los incendios que se registran en parte de la región amazónica de Sudamérica en realidad no afectan no queman al llamado “pulmón del mundo” sino a una zona de transición entre los biomas amazónico y cerrado en la que se mezclan quemas controladas e incendios propiamente dichos. “Cuando hablamos de una temporada tan larga de sequia que en realidad no son en el Amazonas sino en toda la transición del bioma amazónico y el bioma de cerrados. Toda esa región sufre una sequia de prácticamente 6 meses, de mayo a octubre”, advirtió.

Besold es técnico en manejo del fuego y se especializó en Canadá. Incluso el año pasado estuvo trabajando en Goiás, Brasil, por lo que según su conocimiento, el vecino país cuenta con los recursos necesarios para afrontar la situación. “Es frecuente que en esta temporada del año, salida del invierno con baja actividad vegetativa, donde los combustibles finos y livianos entran rápidamente en disponibilidad para quemarse, que haya muchas quemas. Es complicado decir si se podría no haber evitado. En realidad no se está quemando el Amazonas, no hay tanto fuego sino que es más en ese arco de transición”, insistió.

En ese sentido el especialista reconoció que el mundo mira con preocupación lo que ocurre en esa región del continente, donde existen 390 millones de árboles que concentran el 10% del total de la biodiversidad que existe en el mundo. “De lo que estamos viendo gran parte son incendios pero también gran parte son quemas. Brasil tiene los recursos y el presidente está disponiendo los recursos para trabajar ahí”, señaló.

El Amazonas cubre 7 millones de kilómetros cuadrados distribuidos en 9 países de Sudamérica. En esa región viven 35 millones de personas de las cuales 3,5 son aborígenes.