Especulan con la posibilidad de que el caso del joven asesinado en Santa Ana sea un crimen pasional

Si bien no hay certezas ni confirmación oficial, la hermana de Víctor Márquez Dos Santos dijo que él había comentado que un ex novio de una chica que empezó a ver, lo había amenazado con pegarle un tiro. Hoy habrá una marcha exclamando justicia por el muchachito que tenía apenas 16 años y apareció en la mañana del sábado con un balazo en la cabeza.

Eliana Márquez – Red Ciudadana

Mientras continúa el dolor en la familia ya que además de perder a Víctor, días después falleció su papá, habló la hermana de adolescente que ejecutaron con un arma de fuego en la cabeza. Dijo no saber nada y que asombra las pocas respuestas que le están dando desde la policía como de la Justicia.

Eliana recordó que unos días antes de que encontraran al joven muerto, él le había comentado que lo habían amenazado por estar viendo o comenzando a conocer a una chica. “Me dijo que el ex novio de una chica, que no sé que era de él si la novia o que, le dijo que si no le podía pegar, porque él era muy grandote, le iba a meter un tiro. Mi hermano no le dio importancia y no me quiso decir quién era cuando yo le pregunte”, dijo.

Esto inevitablemente lleva a pensar en el entorno de la familia que pudo ser una venganza o un chico despechado el que tenga relación a lo sucedido. “Algunos dicen que un chico lo tenía amenazado porque estaba con la que había sido su novia pero son rumores, como que nadie quiere decir nada por miedo. Algunos amigos suyos me dicen que tienen miedo de ser el próximo pero no dicen a quién le tienen miedo”, relató.

Ante la incertidumbre y los pocos avances que muestra la causa, ya que la joven afirmó que nunca hubo detenidos y que solamente se habían llevado a chicos a declarar, contó que todos los días van de la Policía pero nunca a llevarle noticias nuevas sino a formularle las mismas preguntas.

Es por eso que se ha organizado según contó Eliana una marcha esta noche. La convocatoria es a las 20 frente a la Municipalidad de Santa Ana y luego habrá despliegue hasta la comisaría de esa localidad. Víctor frecuentaba mucho la iglesia y solía realizar acciones solidarias por lo que era un chico muy querido en esa localidad.

El hecho

Márquez fue hallado en la mañana del último sábado sin vida, en un camino terrado lindante a la Escuela de Comercio N° 10 de Santa Ana. El cuerpo del menor de 16 años fue examinado por el médico policial en turno quien diagnosticó que la causa de muerte fue una herida de bala con entrada en la región orbitaria derecha, salida región parietal izquierdo del cráneo y pérdida de masa encefálica.

El lunes se supo que el padre del chico había fallecido a raíz de un ataque cardíaco cuando apenas estaban velando el cuerpo del muchacho. La familia no sale del asombro y del inmenso dolor por haber perdido a dos seres queridos en tan poco tiempo. Solamente piden justicia y que se sepa que fue lo que ocurrió.