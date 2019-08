Destacan el potencial de Posadas en los eventos de menos de 500 personas

El 80% de los eventos en el mundo son de menos de un medio millar de asistentes, por lo que sumado a su calidad de servicio y ubicación estratégica, la capital misionera tiene potencial para consolidarse como una capital del turismo de eventos, según expertos.

A pesar de los vaivenes económicos, el sector turismo ha ido en notable crecimiento y en el caso de Posadas, expertos del sector destacan el potencial para la realización de turismo de eventos que puede generar mayores ingresos para la localidad.

Pablo Sismanián ,director de INPROTUR, afirmó que entre los beneficios del turismo de eventos no solo se encuentran los mayores gastos que hacen los turistas, sino que permite mejorar la ocupación hotelera en temporada baja para el sector. “De esta manera logramos que toda la infraestructura esté ocupada y los servicios también (…) desde el buró se debe analizar los meses donde hay menos ocupación hotelera y buscar eventos que se hacen en esa semana”.

Resaltó que a nivel conocimiento, se genera un impacto en los sectores educativos. “Económicamente es rentable, pero sobre todo es muy beneficioso en el impacto social que tenemos”.

A esto se suma que el turismo de eventos es transversal a otros sectores económicos. “Más del 40% del gasto de un congreso o evento no es para el sector turístico, sino que es bien transversal a otros sectores”.

En relación al impacto del tipo de cambio en la demanda de este tipo de servicios afirmó que no es significativa porque los contratos serealizan con mucha antelación. “La devaluación no afecta de tal manera, porque no sabemos qué tipo de cambio tendremos en el momento que se realice el evento y sea como sea, el organizador de evento cubrirá, pero la realización de un evento no solo pasa por lo económico, sino por el legado, la hotelería y los profesionales”.

Posadas

Sismanián recordó que aunque a Posadas le falta infraestructura hotelera de más nivel y mayores conexiones, esos cambios irán de la mano de los eventos que se realicen. “Es un tema de retorno de inversión, porque las inversiones vendrán a medida que los empresarios vean que es lo que se necesita en la ciudad”

Precisó que el 80% de los eventos que se realizan en el mundo son de menos de 500 personas y que el potencial de Posadas en este sector es grande, “empecemos a captar cuáles son los sectores que queremos trabajar como el de tecnología, robótica , entre otros”.