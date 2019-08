Afirman que aún no pidieron mediación entre vecinos de Villa Bloset y el boliche Avá por reiteradas quejas de ruidos molestos: el lugar ya tiene dos actas de infracciones

Carlos Quintana, director general de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos y Fortalecimiento Ciudadano, dijo que todavía no tienen intervención en el tema que involucra a unas cuarenta familias y un boliche ubicado en la zona del cuarto Tramo de la Costanera de Posadas. Si bien está al tanto, indicó que no se presentaron formalidades para que puedan intervenir y conformar una mesa de diálogo con todas las partes. Sí los vecinos aseguran que presentaron varias notas en la Municipalidad y que vienen padeciendo la problemática desde diciembre del año pasado. El propietario del lugar en cuestión no dio declaraciones ante la consulta sobre esta situación. Hay al menos dos actas de infracciones realizadas en el último tiempo.

Carlos Quintana, director general de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos y Fortalecimiento Ciudadano, fue consultado por este medio acerca de un tema que surgió nuevamente en estos días y tiene que ver con la problemática que viven algunas familias de Villa Blosset respecto a la existencia de un local bailable dentro de la Costanera, precisamente en el Cuarto Tramo. También aunque más leves, respecto a otro local ubicado más cerca de la avenida Sáenz Peña.

En principio el inconveniente más fuerte se da con el boliche Avá y serían unas 40 familias las que según contaron mediante un representante, padecen ruidos molestos por elevado volumen de la música durante los fines de semana (incluyendo jueves y viernes) y además deben sufrir las secuelas post días de boliche en los cuales las calles quedan con mucha basura, vidrios rotos, desechos y restos de comida y bebida entre otras cosas.

Quintana dijo que todavía no tienen participación porque no hubo una presentación formal para su área aunque sí está al tanto de la cuestión por las denuncias públicas de los vecinos o presentaciones que se hicieron en otras dependencias de la Municipalidad.

También el director general de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos y Fortalecimiento Ciudadano, aseguró que ruidos molestos no está al tope de los reclamos que reciben para intervenir y que en estos tiempos aparecen los ensayos de estudiantina como los más recurrentes o problemas de medianera, ocupación de espacios comunes y otros problemas entre vecinos.

Quintana destacó que en estos cuatro años de la dirección creada en la gestión de Joaquín Losada en la Municipalidad, se ha resuelto la mayoría de los casos satisfactoriamente y lo primordial en esta tarea es reunir siempre a todas las partes antes de firmar algún acuerdo que después no se pueda cumplir.

Por su parte, El director general de Control Comunal de la Municipalidad, Gastón Sanabria, señaló que el boliche Avá ya cuenta con dos actas de infracciones por detectarse mediante un control que había superado los decibeles permitidos para la música y que tiene también varias intervenciones. Sin embargo, dijo que están tratando de llegar a un acuerdo con vecinos y el propietario del lugar antes de que el caso pase a mediación.

El objetivo es acercar a las partes y lograr un acuerdo que le convenga a todos. Reconoció que los vecinos que se quejan tienen razón y el derecho a descansar durante los fines de semana pero también en el caso del comercio, el dueño a trabajar y más aún sabiendo que hay otras tantas familias que dependen económicamente de ese lugar. En estos días se esperan nuevas reuniones para tratar de destrabar el conflicto.