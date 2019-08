Murió Stefán Karl Stefánsson, el villano de la serie infantil “Lazy Town”

El actor de la serie infantil Lazy Town , Stefán Karl Stefánsson, murió el miércoles pasado tras una dura batalla contra el cáncer. Tenía 43 años y se hizo conocido por su papel de Robbie Rotten, el cuál interpretó durante 12 años en el canal Discovery Kids.

“Mi amado Stefán Karl Stefánssonm murió tras darle pelea a un agresivo cáncer de páncreas contra el cual luchó durante dos años”, confirmó su esposa, Steinunn, en un comunicado a la revista estadounidense People.

“Siguiendo los deseos de Sefán, no habrá ningún funeral. Sus restos serán esparcidos en secreto en el océano”, continuaba el texto. “Toda la familia quiere expresar gratitud por el apoyo y el cariño recibido en los últimos años, y hacerles llegar nuestra profunda simpatía a todos sus amigos y fans”.



Stefan nació en Islandia, país en el que inició su carrera artística en el teatro. En el 2004 fue elegido para interpretar al antagonista en la serie Lazy Town, coproducida entre Estados Unidos e Islandia. Gracias a su trabajo se mudó a Los Ángeles, en donde incursionó en el doblaje, el canto y el formato sitcom.

A lo largo de su lucha contra la enfermedad, el actor compartió varias fotos del proceso en su cuenta de Instagram. Allí se pueden ver sus visitas al hospital, y la buena energía que puso durante el tratamiento. “Gracias por el apoyo”, escribió en el 2016.

En febrero del 2017 Stefán, que era padre de cuatro chicos, celebró el final del tratamiento de quimioterapia. “Lista la quimio por ahora”, había escrito mientras festejaba el momento.



En los últimos meses, el actor había guardado completo silencio. Su último posteo en las redes sociales fue el 25 de junio, allí agradecía a todos por el apoyo que recibía diariamente. “Desde el fondo de mi corazón quiero decir gracias por el apoyo que me brindan. Me dan esperanza y me movilizan mucho”, escribió en lo que fue su despedida.

Fuente: La Nación