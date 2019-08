Lucas Alario fue convocado a la selección Argentina

El delantero del Bayer Leverkuse se suma a la lista de convocados para los amistosos ante Chile y México. El ex goleador de River no es titular en el conjunto alemán pero cada vez que ingresa marca goles. Ahora tendrá una nueva oportunidad con la albiceleste.

La selección Argentina se medirá el 5 de septiembre ante Chile en Los Ángeles y, cinco días después, hará lo propio ante México en Texas. En este marco, el DT está probando nuevas alternativas luego de lo que fue la participación en la Copa América de Brasil, perdiendo en semifinales ante el país anfitrión.

Uno de los últimos nombres que se conoció es el de Lucas Alario quien fue citado para unirse a la nómina de futbolistas dirigidos por el entrenador Lionel Scaloni. Alario había sido parte en otro momento del seleccionado pero nunca pudo tener continuidad pese a que en su paso por River cosechó mucho éxito, no solo ganando varios títulos sino marcando goles muy importantes.

La salida del ex delantero de Colón de River no había sido la mejor. Una vez que había comenzado el campeonato decidió ejecutar la cláusula de rescisión y eso no fue bien visto en el club de Núñez. Hace unos días, justo el jugador posteó en sus redes el recuerdo del primer gol con el Millo que fue nada menos que en la semifinal de la Libertadores 2015 y dijo en más de una oportunidad que algún día le gustaría volver.