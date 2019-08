La romántica historia de un hombre con demencia senil que volvió a casarse con el amor de su vida

Bill tiene 71 años y había olvidado por completo su boda. Sin embargo, eso no impidió su deseo de revivir uno de sus días más felices.

Aberdeen, Escocia. Bill y Anne Duncan vivieron toda su vida en esa ciudad. Antes de conocerse tuvieron su propia familia e hijos. Pero, cuando de casualidad, se cruzaron en 2001, todo cambió. Habían conocido el amor, en otras ocasiones, pero nada parecido a lo que ahora sentían.

Estuvieron en pareja hasta que, finalmente, en 2007, decidieron que tenían que pasar por el altar. Con un ceremonia pequeña, pero de lo más entrañable, Bill y Anne se casaron en el jardín de su propia casa.

Sin embargo, la felicidad no duraría para siempre. Tan solo 3 años más tarde, Bill sería diagnosticado de demencia senil y su memoria no pararía de sufrir alteraciones. Desde aquel momento, no había tiempo más que para tratamientos y conversaciones con diferentes médicos.

Bill y Anne: su segunda boda y el mismo amor de siempre

Los años pasaban y los recuerdos de Bill, se iban esfumando, poco a poco. Solo algo muy especial seguía quedando intacto. El amor por su mujer, Anne. Es que, si bien su demencia le había hecho olvidar el día de su matrimonio, cada día se enamoraba más de su esposa.

Ella lo acompañaba a todas partes e iba a continuar con él pasara lo que pasara. Así fue que, un día como cualquier otro, Bill sorprendió a Anne con una propuesta impensada. El hombre de 71 años, quería casarse con ella nuevamente, aunque para él, era la primera vez.

“Él quedó muy conmovido por una reciente boda a la que fuimos. Pensaba que yo era su nueva novia y decía que quería estar conmigo para siempre, entonces, me propuso casarnos. Mostraba tanta insistencia, que, por supuesto, lo acepté”, contó la mujer al periódico británico, The Sunday Times.

La ceremonia volvió a realizarse como aquel primer día en el jardín de su casa de Aberdeen. Ella visitó un vestido blanco y Bill una camisa floreada. Todos los presentes se emocionaron al ver la sonrisa que Bill llevó en su rostro, en todo momento.

“Es emocionante saber que a pesar de tantos años luchando con la demencia, todavía me quiere. Me encanta saber que seguirá llenando de felicidad también mi vida”, concluyó Anne.

Fuente: Radio Mitre