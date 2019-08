La Confederación Económica de Misiones advierte sobre las consecuencias económicas que acarrea el acampe en el centro de Posadas

Desde la CEM señalaron que hay “oficinas que están cautivas” por la protesta de los tareferos y añadieron que debido al conflicto hay negocios que han visto una baja en sus ventas. Hace una semana que trabajadores de la yerba mate de Oberá acampan frente a Desarrollo Social de Nación reclamando que el Gobierno nacional cumpla con un convenio de trabajo firmado un año atrás.

La Confederación Económica de Misiones (CEM) manifestó su “malestar y preocupación” por el acampe tarefero con interrupción del tráfico, que ya lleva una semana frente al a la sede del Ministerio de Desarrollo Social en el centro de Posadas, ubicado por las calles Junín casi Sarmiento.

La Entidad Gremial-Empresaria advirtió sobre las consecuencias económicas que acarrea la medida de fuerza. En un comunicado, señalaron que se está obstaculizando y alterando tanto el “recorrido del transporte público, como la atención en las dependencias públicas”. También añaden que las oficinas del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, las del Instituto de Previsión Social (IPS) y las de las prepaga Medifé “están cautivas de la protesta, al igual que la sucursal de Aerolíneas Argentinas”.

El comunicado completo

Desde la Confederación Económica de Misiones (CEM) manifestamos nuestra preocupación y malestar por los perjuicios que está ocasionando, en términos económicos y a la sociedad en general, el acampe que realizan tareferos y que desde hace días mantiene interrumpido el tránsito por calles Sarmiento y Junín, en el centro de Posadas, jurisdicción en la que se ubica la sede de nuestra entidad.

Si bien no nos corresponde emitir un juicio de valor respecto de las razones que motivaron este tipo de manifestación, no podemos obviar los inconvenientes que ocasiona esta medida, no solo por su incidencia física si no por los daños, que, entre otros, han afectado nuestro patrimonio.

Son más que suficientes algunos ejemplos para dimensionar los obstáculos y la alteración que están generando este corte: en el recorrido del transporte público de pasajeros, en la atención en dependencias públicas, como el caso del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, en el acceso fluido de los afiliados al Instituto de Previsión Social (IPS) y de los socios de la prepaga Medifé, cuyas oficinas están cautivas de la protesta, al igual que la sucursal de Aerolíneas Argentinas.

A estas incidencias hay que adjuntarle el daño que está ocasionando a los comercios de la zona que en su mayoría alquilan sus locales y cuya caída en las ventas compromete ingresos y el cumplimiento de sus obligaciones.

En nuestro reclamo, evidenciamos motivos más que suficientes como para que se encamine una solución inmediata.

Solo nos remitimos al cumplimiento de las normativas vigentes por lo que auguramos una pronta resolución en los ámbitos pertinentes.

Confederación Económica de Misiones

El acampe tarefero

Unas 90 familias de tareferos de Oberá reclaman que el Gobierno nacional cumpla con el proyecto de trabajo firmado hace un año, donde el ejecutivo se había comprometido a financiar la construcción de empedrados y cordones cunetas en la Capital del Monte. “No les estamos pidiendo tarjetas sociales ni nada, es un proyecto de trabajo. Lo que nosotros queremos es trabajar”, había afirmado Ricardo Dos Santos, vocero de los tareferos, días atrás en Radio Libertad.

L.D