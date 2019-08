Femicidio: una sargento de la Policía bonaerense fue asesinada a balazos por su ex novio

Por el crimen quedó imputado su ex novio, que también es policía, y está internado en grave estado tras intentar quitarse la vida.

Una sargento de la Policía bonaerense fue asesinada a balazos en La Plata y por el femicidio está imputado su exnovio, también policía, que intentó suicidarse después del crimen.

Laura Romina Gutiérrez, de 30 años, fue sorprendida por el hombre en su vivienda, la planta baja de un edificio ubicado en la calle 2 entre 61 y 62.

El cuerpo fue encontrado el domingo a la mañana por una amiga de la víctima, quien notó que salía sangre por debajo de la puerta. Entró con otros efectivos y allí estaba Laura, tirada en el piso y boca arriba, con una pistola calibre 9 milímetros cerca suyo.

También estaba allí su expareja, Danilo Alberto Acevedo, quien se encontraba “herido e inconsciente” con un gran charco de sangre alrededor. Al ser trasladado al Hospital San Martín de La Plata, los médicos constataron que presentaba dos orificios en la cabeza.

“Su estado es crítico, está en terapia con respirador artificial”, indicaron. Por su parte, las pericias sobre el cuerpo de la mujer indicaron que había recibido al menos cuatro impactos de bala: en el brazo, el cuello, el tórax y en el estómago.

Fuentes de la investigación informaron a Clarín que ambos policías habían sido pareja, aunque actualmente estaban separados. Durante la mañana del sábado, horas antes del femicidio, le habrían informado que iba a ser trasladado a Mar del Plata.

No hubo registros de peleas ni tampoco denuncias por violencias de género, aunque relatos de familiares afirmaron que él quería retomar la relación, pero ella no: “Incluso llegó a decirle que se iba a quitar la vida si no volvían“, indicaron fuentes del caso.

El expediente fue caratulado como “femicidio seguido de suicidio en grado de tentativa” e interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta.

Según informó la agencia Télam, se trata de la séptima mujer policía asesinada en un marco de violencia de género en lo que va del 2019.

Fuente: Radio Mitre