Destacan que Misiones es una de las pocas provincias que cuenta con un plan de emergencia ante eventos climáticos o ambientales

El ministro de Ecología, Juan Manuel Díaz, indicó que hoy distintas instituciones se encuentran abocados a la instrucción dada por el gobernador Hugo Passalacqua, quien instauró el alerta máxima ante la peligrosidad de incendios. Contó que las brigadas que recorren la provincia están informando las medidas preventivas y labrando actas a quien incumpla la disposición de evitar quemas. Se trata de las acciones que realizan los mismos organismos que intervienen de forma coordinada en eventos climáticos.

Juan Manuel Díaz. Radio Libertad.

El viernes el gobernador Passalacqua instruyó que se aplique el protocolo de alerta máxima ante la peligrosidad de incendios en la provincia. De esta manera, el Estado provincial activó todos los mecanismos para garantizar la tranquilidad y el resguardo de la integridad física de la población y el cuidado de la selva misionera, como también, continuar con el monitoreo constante ante la aparición de cualquier tipo de foco de incendio que se pueda llegar a generar debido a las condiciones climáticas que atraviesa nuestra provincia.

El ministro de Ecología recordó que está totalmente prohibido realizar quemas específicamente en el ámbito rural. “Las condiciones vigentes nos indica un alto de material combustible en la superficie producto de las heladas”, señaló.

Recordó que “existe en la provincia un plan de emergencia ante eventos climáticos o ambientales, coordinado por la subsecretaría de protección civil. Misiones es una de las pocas provincias que cuenta con esta herramienta”, señaló.

Indicó que el plan provincial del Manejo del Fuego del Ministerio de Ecología trabaja coordinadamente con la subsecretaria de Protección Civil del ministerio de Gobierno, Bomberos de la policía, bomberos Voluntarios, consorcios privados e instituciones que se encuentran abocados a prevenir y actuar ante focos de incendios.

Por otra parte contó que durante el fin de semana los brigadistas recorrieron varios puntos de la provincia, que son las zonas denominadas “puntos de calor”. Se le informa al productor o propietario sobre la situación del estado de quema o se procede a labrar actas si se detectan situaciones de quema. “Se inicia un sumario ambiental”, detalló Díaz y dijo que esto termina en multas que pueden ser muy onerosas”.

El ministro destacó que Misiones cuenta con un ordenamiento de los bosques nativos, algo que carece hoy Brasil. Esto permite identificar bosques de mayor o menor valor y cuál es sacrificio que pueda llegar a realizar. “Eso no existe en Brasil y no se puede determinar que bosques se pueden aprovechar”, señaló. En la misma línea, explicó que los bosques que no pueden aprovecharse deben ser reconocidos económicamente, por ello existe la Ley de bosques. “Tiene un presupuesto asignado, que está lejos de lo que correspondería asignar conforme a lo que significa la Ley, gran parte de esos recursos deberían ir volcados a propietarios que preservan esos bosques, pero son recursos nacionales que hoy lamentablemente no contamos” , explicó.